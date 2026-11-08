Nueva manipulación de TVE: acusa a Vox de reivindicar el franquismo con una pancarta de sus acosadores

El programa Malas lenguas, de RTVE, ha vuelto a situar a Santiago Abascal en el centro de una información falsa después de atribuirle una supuesta apología del franquismo a partir de una fotografía que, en realidad, mostraba a varios manifestantes sosteniendo una pancarta contra Vox.

La imagen fue utilizada para ilustrar un rótulo que decía "Recordamos la apología del franquismo de Abascal", pese a que el mensaje original del líder del partido denunciaba precisamente las agresiones sufridas por sus compañeros.

La publicación a la que hace referencia la fotografía fue difundida por Abascal en X el 12 de mayo de 2014 y continúa disponible en la red social. En ella, el entonces dirigente de Vox anunciaba que acudirían a Bilbao para respaldar a militantes de la formación en Vizcaya, a los que aseguraba que habían agredido el día anterior. "El día 22 estaremos en Bilbao para apoyar a compañeros de Vox Vizcaya agredidos ayer por los separatistas terroristas", escribió.

Sin embargo, la fotografía que acompañaba al mensaje mostraba una escena muy distinta de la que RTVE trasladó a sus espectadores. En ella aparece una mesa con una bandera española y, al fondo, varias personas sujetando una pancarta con el lema "Si quieres franquismo, vota Vox". Es decir, el eslogan no era una reivindicación del partido ni una consigna electoral de Abascal, sino una protesta dirigida contra la formación verde.

📲 Una publicación en redes sociales de Santiago Abascal en 2014: una fotografía en la que se ve una pancarta de "Si quieres franquismo vota Vox".#MalasLenguasN pic.twitter.com/eXue9C8Olw — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 7, 2026

La emisión de Malas lenguas dio la vuelta al sentido de aquella publicación al presentar la imagen como prueba de una supuesta reivindicación franquista del presidente de Vox. El rótulo utilizado por el espacio de RTVE atribuía directamente a Abascal una apología que no se desprende del contenido del tuit original, cuyo propósito declarado era mostrar su apoyo a los militantes y denunciar los ataques que, según él, habían sufrido.

La reacción de Vox no tardó en llegar. El partido respondió directamente al programa a través de X con un mensaje en el que cuestionaba la actuación de la televisión pública y señalaba a quienes aparecían detrás de la pancarta. "No sabemos si sois más estúpidos o malvados. Esos de la pancarta eran vuestros amigos proetarras hostigando a los militantes de VOX", publicó la formación.

No sabemos si sois más estúpidos o malvados. Esos de la pancarta eran vuestros amigos proetarras hostigando a los militantes de VOX. https://t.co/dzyJIDEEYt pic.twitter.com/RJ9Hj5KEFs — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 8, 2026

La acusación de Vox sobre los manifestantes forma parte de la respuesta política del partido. No obstante, el contenido del mensaje original permite comprobar que la pancarta no era una consigna de Abascal, sino un lema contrario a Vox que aparecía en la fotografía que acompañaba a su denuncia.

Otro episodio de las imágenes de Vox en RTVE

Este nuevo episodio se produce apenas un día después de que Vox anunciara que emprenderá acciones contra RTVE por otra información emitida en Malas lenguas. El pasado viernes, el programa utilizó imágenes de Santiago Abascal y de otros dirigentes de la formación para acompañar una información sobre las detenciones de miembros de Núcleo Nacional, una organización con la que Vox niega tener cualquier vinculación.

Increíble lo de TVE mezclando a @Santi_ABASCAL con Núcleo Nacional. El que está mezclado con Batasuna 2.0 es Sánchez y eso se lo callan. pic.twitter.com/0fVaOSSPXd — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 8, 2026

Durante una conexión en directo con un reportero, el espacio presentado por Gonzalo Miró y Esther Palomera mostró imágenes de integrantes de Núcleo Nacional y, a continuación, del presidente de Vox y de Álvaro Zancajo, senador y responsable de comunicación del partido. En el caso de este último, su rostro aparecía editado con una diana superpuesta.

La utilización de esas imágenes llevó a Vox a anunciar denuncias contra el programa, RTVE y su presidente, José Pablo López.