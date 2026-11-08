Pedro Sánchez: "Feijóo no es más triste porque no quiere" y Abascal "traga con todo"

Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a la ironía para responder a Alberto Núñez Feijóo. Esta vez, el motivo han sido las famosas listas de música de Spotify que comparte el líder del PSOE, después de que el líder del PP cuestionara que algunos centren sus esfuerzos en recomendar canciones mientras en España quedan asuntos más importantes que resolver.

Precisamente por la mañana, Sánchez compartía en su cuenta de X una nueva recomendación musical. "Siempre habrá música", escribía, enlazando la canción Ama, ama, ama y ensancha el alma, de Extremoduro. A esto, el Partido Popular respondía más tarde: "De Extremoduro también es buena la de So payaso, Pedro".

De Extremoduro también es buena la de "So payaso", Pedro. https://t.co/EcW2LfNHAB — Partido Popular (@ppopular) November 8, 2026

Más tarde, ya durante el mitin que ha protagonizado este domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el presidente del Gobierno ha hecho referencia a las palabras de Feijóo y ha bromeado con lo que ocurriría si el dirigente popular llegase a Moncloa. "Tenemos a un Feijóo que dice que si gobierna se acabaron las listas de música en Spotify. Eso es preocuparse por lo importante, eso es política de Estado, eso es un canto de alegría. Feijóo no es más triste porque no quiere", ha afirmado.

Respondía así a las declaraciones que Feijóo había hecho esta semana. "También he escuchado que voy perdiendo en redes porque otros recomiendan listas de Spotify mientras invaden nuestro país", llegó a señalar el líder de los populares. Feijóo añadió a su vez que a su parecer la política no consiste en entretener y marcó distancias con quienes dan más importancia al espectáculo que a los problemas del país. "Yo no me presento para entretener a España, yo me presento para servir a España", afirmó.

Feijóo dice que si gobierna se acabaron las listas de música en Spotify. No es más triste porque no quiere.@sanchezcastejon #LaFuerzaDeLaGente #LaFuerzaDeUnPaís #PedroSánchezEnBilbao pic.twitter.com/3luANxcq9I — PSOE (@PSOE) November 8, 2026

Por su parte, Sánchez ha aprovechado este acto de precampaña para presentar algunos de sus compromisos de cara al 29 de noviembre. Ha asegurado que el SMI subirá todos los años mientras gobierne y ha prometido blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones. También ha pedido una mayoría amplia para seguir avanzando en materia de derechos sociales, especialmente en vivienda.

Sobre los líderes de la oposición, el presidente del Gobierno ha ironizado con que van "de muy valientes" y por eso el del PP "no va a la televisión pública para que le pregunten de las pensiones", y por eso el de Vox, Santiago Abascal, "no va a Broncano, y si va, es con un público que él decida".

"¿Estos se van a atrever a Trump a decirle que no al 5% del Producto Interior Bruto si gobiernan? Estos tragan con todo, con el 5%, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa. Por eso, el próximo 29 de noviembre tenemos que votar con fuerza para tener un gobierno valiente que defienda los intereses de España. Vamos a decirle al que se cree el sheriff del mundo que lo que pasa en España no se decide ni en Washington ni en Tel Aviv ni en Buenos Aires ni en Moscú. Que España es un país soberano y que no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha zanjado.