Uno de los momentos más tensos en la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta ha llegado cuando han tocado el tema de Israel y la ofensiva en Gaza. Cuando hablaban de política internacional, Abascal ha mencionado sus contactos con Israel y en concreto con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Con él, ha dicho el líder de Vox, ha hablado del 7-O, atentados "que van mucho más allá de los crímenes de guerra, son demoniacos". También ha contado que había pedido que el Parlamento israelí "no reconociera la independencia de Cataluña" y que "se nos respaldara respecto a Ceuta y Melilla".

Un sorprendido Broncano ha respondido que le parecía "tremendo" que no hubiera comentado con él "el terrorífico genocidio" en Palestina, "niños reventados por bombas" que, ha lamentado, ni habían sido mencionados por Abascal. "No has tenido huevos a decirlo", ha llegado a decir el presentador. "¿Huevos? Si quieres, lo hablamos ahora", ha contestado Abascal, que ha contraatacado reprochando al presentador que no hubiera tenido "la gallardía de señalar al principal responsable" de la situación creada, "la organización terrorista Hamás".

"¿Te crees que me gusta la guerra, la muerte?", ha insistido Abascal, que ha señalado que en efecto "esos crímenes son reales y a nadie le gusta una guerra", y ha lamentado a continuación que no se señale "a quien ha iniciado eso, quien utiliza su pueblo desde hace muchísimo tiempo", en alusión a Hamás.

"Si la entrada de Ceuta hubiera supuesto algo parecido al siete de octubre y hubieran entrado yihadistas haciendo lo mismo, dime cuál sería tu respuesta", ha continuado Abascal, diciendo que él optaría "por defender a mi pueblo". "No se puede criminalizar sólo al que se defiende", ha dicho el líder de Vox insistiendo en que "la guerra es lo más horrible que sucede al ser humano".

Broncano ha insistido en que habían estado atacando Gaza durante años y Abascal ha respondido volviendo a poner el foco en Hamás, "que secuestra a la población civil y no la deja irse". El presentador ha insistido en mostrar su "sorpresa" en torno a que Abascal no le hablara del "genocidio" a Netanyahu y no mostrara "un poquito de compasión". "Estás mintiendo", ha respondido Abascal, "estoy diciendo que la guerra es lo peor que hay".

Ante un Broncano que contestaba a las menciones a Hamás con el mismo argumento, Abascal ha contestado que él no llama a sus aliados para decir "lo que le gusta más o menos", sino para "decir en qué pueden ayudar a tu país". "Y no estoy en absoluto avergonzado de ese servicio y espero poder hacerlo a partir del día 30", ha dicho.