Absuelto un joven por conducir sin carné porque lo hizo para evitar un accidente

Condujo sin carnet, pero la justicia ha entendido que la razón por la que lo hizo está justificada. La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a un joven que había sido condenado después de que la Guardia Civil lo encontrase al volante de un coche pese a carecer del permiso durante un control rutinario.

En marzo, fue condenado por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Granada a 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad por atentar contra la seguridad vial.

El individuo presentó un recurso de apelación y el tribunal provincial ha revocado aquella decisión y exculpado al encausado.

Los hechos

Los hechos se remontan al 26 de febrero de este mismo año en una localidad del área metropolitana granadina. La madre del imputado, quien iba al volante, sufrió un episodio de vértigos y náuseas que la obligó a detener el turismo.

Tal como detalla la resolución judicial -recogida por Ideal- la situación presentaba un riesgo evidente: "Su madre detuvo el vehículo en el arcén, con vallas, ocupando parte de la calzada, por sentir vértigos y náuseas. Fue debido a tal circunstancia, sin que en ese momento y lugar fuera posible permanecer con el vehículo detenido con seguridad a la espera de auxilio externo, (...) siendo la conducción del vehículo por (el acusado) el único medio inmediato y razonable de hacer cesar dicho peligro, que (el procesado) decidió continuar la marcha conduciendo él el vehículo hasta su casa, a sabiendas de que no estaba habilitado administrativamente para ello, tratando de evitar el peligro que suponía dejar el vehículo mal situado en la carretera, representándose el peligro de colisión con otro vehículo caso de dejarlo allí, y valorando que su domicilio se encuentra a unos dos kilómetros, en Santa Fe, sin que tuviera que adentrarse en el pueblo para ello".

Una maniobra prudente

Durante el corto trayecto de vuelta a casa, el encausado adoptó una conducta diligente. El fallo judicial apunta que el joven condujo de forma prudente y no causó problemas. "Ninguna infracción de la circulación cometió, siendo detenido en un control preventivo, no constando que pusiera en peligro a otros usuarios de la vía. El vehículo fue finalmente retirado por su madre". Posteriormente, la conductora precisó asistencia médica en un centro sanitario a causa de los vértigos, un problema de salud que arrastraba previamente.

Asimismo, los magistrados tuvieron en cuenta la situación administrativa del conductor respecto a su permiso de conducción: carecía "del permiso por no haber podido todavía examinarse del examen práctico, última prueba a superar, estando a la espera de ello con obtención de plaza para examen práctico a pesar de haber recibido clases prácticas, debido a las escasas pruebas de circulación y plazas convocadas por la administración, habiendo aprobado el examen teórico el 5 de noviembre de 2025".

Eximente de estado de necesidad

En su argumentación jurídica, la Audiencia Provincial aplica la eximente completa de estado de necesidad. El tribunal recuerda que "el hecho de conducir, sin permiso habilitante para ello, en principio, es constitutivo de un delito", pero subraya que concurren los requisitos para apreciar esta causa de justificación penal, ya que la acción se ejecutó para neutralizar un peligro inminente y de mayor entidad.

Para el tribunal, la decisión del investigado estuvo plenamente justificada, ya que "no consta que existiera otro remedio razonable y asequible distinto" a que el enjuiciado "condujera el vehículo el escaso trayecto necesario para hacer cesar el peligro, dado que permanecer en el lugar prolongaba la situación de riesgo para terceros y su madre no estaba en condiciones de reasumir la conducción. El mal causado no fue mayor que el evitado".