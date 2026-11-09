Biedma denuncia ante Pedraz que Sáenz de Tejada seguía una "estrategia perfectamente coordinada" por Leire Díez

La juez Beatriz Biedma ha recordado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada seguía una "estrategia perfectamente coordinada" por la fontanera socialista Leire Díez, según queda registrado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se había mostrado reticente hasta esta semana a investigar el fondo de la cuestión presuntamente orquestada por la cloaca del PSOE en Badajoz. El exjuez Sáenz de Tejada habría contactado con el clan del narcotráfico de los Rocho para "eliminar" a Biedma, mientras esta instruía la causa por la que finalmente fue condenado el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

En un escrito remitido esta semana por la defensa de la juez Biedma a Pedraz al que ha tenido acceso Libertad Digital, la magistrada recogía los propios informes de la UCO que obran en la causa para subrayar que Sáenz de Tejada seguía los pasos marcados por la fontanera socialista, en constante contacto con Santos Cerdán. "Fue la propia Leire la que remitió un mensaje aclarando que 'ya tenemos una estrategia', que 'llevamos meses trabajando en ella' y que, además, iba 'mucho más allá de acciones en medios y demás. De verdad que está todo perfectamente coordinado'", destaca la juez haciendo alusión a la información de la UCO.

Esta estrategia "perfectamente coordinada" constaba de varias fases: intentar personarse en el caso de David Sánchez, recusar a la juez e inundarla de denuncias por supuesta mala praxis. Posteriormente, una vez ninguna de estas dio resultado, el exjuez habría intentado "eliminarla". El escrito resalta que fue durante la instrucción al hermano del líder socialista y que existía un verdadero afán de dinamitar la causa, objetivo de las cloacas de Leire Díez.

De hecho, el documento recalca que la UCO interceptó mensajes entre la fontanera socialista y el entonces secretario de Organización del PSOE en los que se enviaban las denuncias que acabó interponiendo Sáenz de Tejada contra Biedma. Tanto es así que se induce que Díez habría llevado a cabo modificaciones en las denuncias presentadas contra Biedma.

La defensa de Biedma concluye que Sáenz de Tejada "formaba parte activa de la organización criminal investigada, en la que se diseñó una actuación perfectamente coordinada que se materializó en: la interposición de dos denuncias contra la Magistrada Biedma ante la Fiscalía, de las que se dio detallada cuenta a Leire de su interposición y resultado, y en las que ésta incluso participó en su redacción corrigiéndolas; en el intento de personación como Acusación Popular en el procedimiento del que conocía la Magistrada; y en la solicitud de recusación de la misma". Un planteamiento, asevera, secundado por la Fiscalía Anticorrupción.

Además, sentencia que "las acciones contra la Magistrada no se limitaron a lo anterior" y que la participación del exmagistrado "en la organización criminal investigada no puede calificarse desde luego como 'anecdótica'". Por ello, pedían al juez Pedraz que incluyese esta fase de la investigación en la macrocausa en la que el magistrado aglutina las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de la SEPI y las supuestas prácticas ilícitas de la cloaca para beneficiar al PSOE.

Pedraz llama a Cintia Rocho

Después de recibir este escrito, el juez Pedraz ha llamado a declarar en calidad de testigo a Cintia Rocho, líder del clan con el que habría contactado Sáenz de Tejada. Asimismo, el juez accede a recabar información del intento de personación de Sáenz de Tejada en la causa de David Sánchez y pide a la Policía Nacional de Badajoz que identifique a un perfil de la red social Facebook que podría haber usado Sáenz de Tejada para contactar con los Rocho.