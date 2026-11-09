Detectan más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en TikTok y el Gobierno plantea cerrarlo

El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado investigar a TikTok y ha planteado la posibilidad de suspender cautelarmente sus servicios en el país. La medida responde a un informe de la Fundación Maldita.es que acusa a la red social de un "fracaso sistémico" en la protección de menores frente a contenidos de abuso sexual. La ministra Sira Rego calificó los datos de "extrema gravedad".

Según el informe, basado en 35 días de monitorización, los algoritmos de la aplicación facilitan la actividad de redes ilícitas.

Se han encontrado más de 20.000 perfiles identificados como potenciales pedófilos intercambiando o solicitando material explícito, de los cuales 7.000 operan de forma específica en español.

Más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil detectados, acumulando más de 48 millones de reproducciones. 91 emisiones en directo de menores en 17 países donde adultos utilizaban el sistema de regalos de la plataforma para exigir actos de carácter sexual. Una red de más de 2.000 usuarios enfocados en la búsqueda e intercambio de contenidos de bebés.

La investigación señala una grave falta de moderación por parte de la compañía. De una muestra de 50 vídeos explícitos denunciados por la fundación, TikTok solo eliminó 5 (el 10%). Además, el 91% de las 10.000 cuentas señaladas por pedir imágenes de menores en los comentarios siguieron activas tras los avisos, lo que pone en entredicho el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

El departamento dirigido por Sira Rego contempla de forma explícita la paralización temporal o definitiva de los servicios de la plataforma en España en caso de que esta no demuestre medidas correctoras drásticas. Incluso ha convocado de urgencia a directivos de la compañía para exigir explicaciones.

Aunque el marco legal europeo y la DSA permiten la suspensión temporal de servicios ante riesgos graves para menores. Una medida de bloqueo total en España requiere de una orden judicial y coordinación con los reguladores comunitarios, al encontrarse la sede de la empresa fuera del país. El Gobierno busca replicar la presión ejercida en precedentes europeos como el de Italia en 2021, cuando se forzó a la plataforma a reforzar sus medidas de seguridad y verificación de edad.