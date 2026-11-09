El Supremo descarta suspender el voto de los hijos de los nacionalizadas con la Ley de Nietos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares de suspensión solicitadas en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada ‘Ley de Nietos’.

El Supremo rechaza así la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles que son precisamente los hijos mayores de edad de los nacionalizados con la Ley de Nietos. La decisión cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que la han adoptado, y el voto particular concurrente de una magistrada (que coincide con la denegación acordada pero discrepa de alguna de las argumentaciones).

El auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "la Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse, puesto que, como hicimos en anteriores autos, estas deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías que acordamos entonces: requerimientos a la Administración para identificar a los afectados y, una vez recibida esa información, traslado por la Oficina del Censo Electoral al CERA; emplazamiento a los interesados para su personación y presentación de alegaciones; resolución de reclamaciones y recursos por la Sala; así como otras medidas de conservación y custodia de la documentación electoral correspondiente a las personas cuya inscripción en el CERA haya sido acordada. El periodo electoral restante es tan reducido que permita cuestionar la posibilidad de su ejecución en tiempo hábil, entre otros motivos porque depende de la actuación de múltiples administraciones y terceros, en términos que la Sala no puede prever".

"En nuestros anteriores autos hemos ponderado la importancia capital de asegurar la limpieza y pulcritud del censo electoral, porque de ello depende la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de la ciudadanía. Pero no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica, que, en lo que aquí interesa, se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación, y por eso la LOREG establece plazos estrictos para su revisión en periodo electoral", destaca.

"La pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el CERA, a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los Consulados. Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral, como así han planteado el Ministerio Fiscal y la Letrada de las Cortes Generales y de la Junta Electoral Central", añade.

"Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales, conforme a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la LJCA, en los términos que hemos razonado en este fundamento, todo ello sin perjuicio de abordar en sentencia el alta en el CERA conforme a la disposición adicional octava.1.b) en relación con la conformidad a derecho de la actuación de la Junta Electoral Central respecto su negativa a revisar la aplicación del inciso primero de dicha disposición adicional deducible de la Instrucción de 25 de octubre de 2022", concluye.

El Supremo también rechaza alegaciones de asociaciones

Por otro lado, la misma Sección Cuarta del Alto Tribunal ha rechazado las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares, que se han personado en los procedimientos en calidad de codemandados, contra las medidas cautelares adoptadas por el tribunal en los autos del pasado 10 de septiembre y 12 de octubre en relación a la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de nacionalizados por la ‘Ley de Nietos’, que se mantienen en su integridad.

Esta segunda decisión cuenta con el voto particular de una magistrada

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