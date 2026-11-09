El Tribunal de Cuentas de Chicano, salpicado por no fiscalizar los fondos de la UE para infraestructura ferroviaria

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se ha visto salpicado por no fiscalizar el reparto del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos de la Unión Europea (UE) para infraestructura ferroviaria.

La Fiscalía Europea abría de oficio la semana pasada una investigación sobre el posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla en el marco del accidente ferroviario que segó la vida de 69 personas. En colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se solicitaba documentación a ADIF, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y al Tribunal de Cuentas.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Fiscalía Europea va a investigar si se han gastado adecuadamente los fondos europeos entregados al Gobierno de Pedro Sánchez para la infraestructura ferroviaria. Concretamente, los fondos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla donde se produjo la tragedia de Urda".

Las mismas fuentes consultadas por LD no descartan que "la investigación iniciada por la Fiscalía Europea pueda tener consecuencias negativas para el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano por no haber fiscalizado el reparto de los fondos de la UE por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para infraestructura ferroviaria".

Tal y como desveló este diario, el tribunal que preside Chicano evitó fiscalizar el reparto del Gobierno de los fondos de recuperación de la UE en el 2023 por la Presidencia europea de Pedro Sánchez que se extendió entre julio y diciembre de ese año. De hecho, el Tribunal de Cuentas Europeo denunció la falta de claridad del Ejecutivo español en las reformas del plan de Recuperación y Resiliencia. Los auditores europeos reclamaron a la Comisión Europea y al Gobierno de España un calendario para subsanar errores y lagunas detectados en relación con los puntos relacionados con la transparencia. De hecho, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo envió una misión a España para analizar la implementación de los fondos.

El tribunal que preside Chicano no fiscalizó entonces los fondos europeos y se limitó a enviar cuestionarios a las administraciones del Estado como los Ministerios para que explicasen su organización interna para distribuir los fondos de la UE sin profundizar más. Por tanto, no se fiscalizaron los criterios de adjudicación de los fondos europeos, ni se supervisó la ejecución de las inversiones o el propio reparto del dinero. La inacción de Chicano para fiscalizar al Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de los fondos de la UE provocó una gran indignación en el seno del tribunal, ya que este no quería enfangar al Ejecutivo antes de que Sánchez presidiese la UE.

Recordamos que se estima que España ha recibido más de 8.200 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, financiados por los fondos europeos Next Generation para infraestructura ferroviaria. A esta cantidad hay que sumar otros casi 800 millones de euros de los fondos europeos de cohesión para el periodo 2021-2027.

El "macrodepartamento" del Tribunal de Cuentas

Tal y como desveló este diario, Enriqueta Chicano creó un ‘macrodepartamento’ de Presidencia de Fiscalización que dirigía su mano derecha, Dolores Genaro, para concentrar el poder y poner el tribunal al servicio del PSOE. Este departamento era el encargado de fiscalizar el reparto de los fondos de la UE y, por tanto, el propio PSOE controlaba al Gobierno.

Dicho macrodepartamento de Genaro se ocupaba en teoría de fiscalizar la distribución de los fondos europeos directos del Gobierno a empresas u otras entidades, así como el reparto del dinero europeo del Ejecutivo a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos de toda España. El hecho de que este nuevo departamento se hiciera cargo de la fiscalización del reparto de los fondos de la UE por parte del Gobierno fue considerado internamente "un escándalo", ya que la única posibilidad para fiscalizar al Gobierno de España sería recurrir ante el Tribunal de Cuentas Europeo.

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