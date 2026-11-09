La Fiscalía Europea ha abierto de oficio una segunda investigación sobre un posible fraude con los fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla en el marco del accidente ferroviario que segó la vida de 69 personas. Y uno de los contratos que afecta a esa renovación llama la atención hasta por sus fechas. Se trata de un contrato que alguien en el Gobierno debió observar con tanta prisa que, incluso recién estrenado el estado de alarma por el covid, no quiso que se demorara. De hecho, el contrato se impulsó a los dos días de aprobar el estado de alarma.

"El Gobierno autoriza las obras de renovación de desvíos en la LAV Madrid-Sevilla con un valor estimado superior a 49 millones de euros (sin IVA)", señaló una nota del Gobierno el 16 de marzo de 2020. Es decir, dos días después de la asunción de plenos poderes por el Gobierno por el estado de alarma del covid.

"El contrato contempla la sustitución de 63 desvíos localizados en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Se trata de aparatos de vía que permiten, entre otras funciones, el desdoblamiento de una vía en dos. La licitación de estas actuaciones contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Madrid, 16 de marzo de 2020 (Mitma)", señaló el documento con claridad meridiana. Es decir, su impulso fue dos días después del "Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

"El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la licitación, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), del contrato para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla (fase 1). El contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses, tiene un valor estimado de 49.449.155,20 euros (sin IVA), de los cuales 18.077.132,87 euros (sin IVA) corresponden a la licitación de las obras y los restantes 31.372.022,33 euros (sin IVA) a los suministros necesarios para llevarlas a cabo", señalaba el documento en cuestión.

¿Y qué incluía? Pues "las obras engloban los trabajos necesarios para la sustitución de 63 desvíos (de un total de 319 aparatos de vía existentes en esta línea), situados en diferentes puntos kilométricos (pp.kk.) a su paso por las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Las localizaciones en las que se realizarán los trabajos son las siguientes:

Los Gavilanes (Madrid).

Yeles (Toledo).

Mora (Toledo).

Urda (Toledo).

Malagón (Ciudad Real).

Ciudad Real.

Calatrava (Ciudad Real).

Conquista (Córdoba).

Villanueva (Córdoba).

Guadajoz (Sevilla)".

El desvío de Urda estaba entre ellos."La licitación de estas actuaciones se enmarca en los trabajos de mejora integral previstos para la LAV Madrid-Sevilla, que contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación va a ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible", confirmó el documento.