La Policía Nacional desaloja el campamento de inmigrantes irregulares en el puerto de Ceuta

La Policía Nacional ha culminado a primera hora de este lunes el desmantelamiento definitivo de los dispositivos temporales de acogida instalados en los muelles de la ciudad autónoma. El despliegue, iniciado hacia las 6:00 bajo unas condiciones meteorológicas muy adversas, ha movilizado a efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR) con el fin de evacuar a las personas que todavía permanecían en la zona portuaria. Esta segunda fase da continuidad a la intervención iniciada el domingo, cuando fueron desalojados unos 450 inmigrantes y se procedió a la retirada de medio centenar de carpas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Los extranjeros han sido trasladados en convoyes policiales hasta las dependencias del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal. En este recinto, los agentes tramitan su filiación y comprueban su situación jurídica para determinar los pasos a seguir: el retorno voluntario a Marruecos o su derivación a la red de acogida dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con este operativo se pretende poner fin a una solución provisional adoptada por el Ejecutivo tras la invasión registrada a finales de julio, la cual desbordó las infraestructuras de la ciudad.

La persistencia de estas instalaciones en un recinto clave para el transporte y el abastecimiento generó un profundo malestar y severas advertencias técnicas por la vulnerabilidad de la seguridad en una infraestructura estratégica. De hecho, el propio Ministerio del Interior se vio forzado el pasado septiembre a elevar al nivel 2 las medidas de protección marítima tras admitir que la ocupación civil del muelle comprometía el control de accesos y la operatividad de los buques. Durante este periodo, la División de Protección de la Autoridad Portuaria de Ceuta llegó a contabilizar hasta 2.117 incidencias vinculadas directamente a la presencia de los campamentos.

Las deficiencias del dispositivo gubernamental motivaron también la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que acudió a los tribunales al considerar que no se garantizaban las condiciones mínimas de habitabilidad ni la prevención de riesgos laborales para los funcionarios, si bien la Audiencia Nacional desestimó las medidas cautelarísimas solicitadas. Asimismo, la representación de los trabajadores portuarios alertó reiteradamente del peligro añadido que suponía la permanencia de cientos de personas cerca de maniobras con mercancías peligrosas y operaciones de repostaje de combustible.

La clausura de este enclave se produce en pleno balance de la crisis migratoria estival. Según los datos ofrecidos por la ministra Elma Saiz tras el Consejo de Ministros, desde las entradas masivas de julio se han contabilizado 14.180 retornos voluntarios al reino alauí y 638 expulsiones formales, mientras que más de 3.600 menores continúan bajo la tutela del sistema autonómico de protección.