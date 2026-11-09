Los Reyes se quedan solos en los funerales de tragedias o accidentes: el historial de ausencias de Pedro Sánchez

El martes 10 de noviembre se celebrará la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que tendrá lugar a las 19:00 en la catedral de Toledo, catedral Primada de España.

Aunque no se trata de un funeral de Estado, sí de marcado carácter institucional, don Felipe y doña Letizia han confirmado su asistencia a una ceremonia que estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. Los Reyes accederán a la catedral por la Puerta de Reyes, cuya apertura solemne tuvo lugar el pasado 25 de octubre con motivo del inicio del Año Jubilar de la catedral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá al funeral. Tal y como desvelaba The Objective, Sánchez prefiere grabar una entrevista para el podcast de Jordi Wild que acompañar a las familias de las 69 víctimas mortales. Y aunque ha alegado que no asiste por ser un "funeral católico" o ha criticado que se haya fijado en precampaña electoral, lo cierto es que Pedro Sánchez sí ha asistido a otros funerales católicos como el de Montserrat Caballé en 2018, el del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli en enero de 2022, o el del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, en octubre de 2025.

Lo llamativo es que, desde que Sánchez es presidente del Gobierno, no ha acompañado nunca a los Reyes en los funerales que se han oficiado por las víctimas de accidentes o catástrofes que han asolado nuestro país.

Las ausencias de Sánchez en los funerales dejando solos a los Reyes

Sánchez no estuvo con los Reyes el 17 de octubre de 2018 cuando se ofició en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Manacor (Mallorca), por las 13 víctimas mortales de las inundaciones. En su lugar acudió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Tampoco estuvo el 6 de julio de 2020, cuando los Reyes, acompañados de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, presidieron un funeral en la catedral de la Almudena de Madrid por las víctimas del covid-19. Al igual que en 2018, solo estuvo presente la vicepresidenta Carmen Calvo.

Los Reyes no faltaron al funeral por los 21 marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo celebrado en Marín (Pontevedra) el 18 de marzo de 2022. Sánchez no acudió y por parte del Gobierno solo estuvo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El 9 de diciembre de 2024, en la catedral de Valencia, se ofició el funeral por las 232 víctimas de la dana. Sánchez no asistió y únicamente acompañó a los Reyes la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Finalmente, el pasado 29 de enero de 2026 Sánchez tampoco quiso asistir al funeral por las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se celebró en Huelva. Los Reyes estuvieron acompañados por María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas.

En cambio, sí que ha asistido a los homenajes laicos que ha intentado realizar el Gobierno para sustituir las ceremonias religiosas. La primera fue el 16 de julio de 2020, cuando se celebró el primer homenaje en recuerdo de las víctimas de la pandemia en la plaza de la Armería del Palacio Real a la que no solo acudió el presidente del Gobierno, sino todo el Ejecutivo en pleno. Posteriormente, y en la misma plaza de la Armería, se celebraron otros homenajes cívicos el 15 de julio de 2021 y el 15 de julio de 2022, al que nuevamente acudió todo el Gobierno.

El último homenaje cívico al que acudió fue el que se celebró el 29 de octubre de 2025 en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias para honrar a las víctimas y familiares de la dana de Valencia.

Sánchez quiso celebrar un homenaje similar por las víctimas del accidente de Adamuz, pero los familiares de los fallecidos lo rechazaron, pidiendo que, en la tierra de la Virgen del Rocío, se celebrase un funeral religioso. El presidente del Gobierno no asistió, como tampoco lo hará el 10 de noviembre.

Para el funeral por las víctimas del trágico accidente de Urda, la presencia del Gobierno estará encabezada por varios ministros: el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También estará el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros representantes institucionales.

Además del arzobispo de Toledo, la misa será concelebrada por el obispo auxiliar, Francisco César García Magán; el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, así como los obispos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

También estará presente la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, que saldrá por primera vez, en 400 años, de la localidad para presidir el funeral en la catedral. Conocido como Cristo de Urda, de gran devoción en toda Castilla-La Mancha, estará situado en el espacio situado en la Puerta de los Leones de la catedral. La imagen estará acompañada por 69 velones encendidos, uno por cada una de las personas fallecidas, como homenaje y recuerdo a las víctimas.

Asimismo, el funeral se ha pensado para dar protagonismo a las familias. Frente al altar se situarán dos filas reservadas para los familiares de las víctimas. A la derecha del altar se situarán los representantes políticos e institucionales, mientras que a la izquierda se ubicarán los Reyes de España.