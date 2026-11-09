¿Qué son los 'curis'? La tendencia digital que ha degenerado en una peligrosa arma de bullying en los institutos

La moda viral de los "curis" (también conocidos como curimomos o curi memes) es una preocupante tendencia digital extendida en los institutos de España. Consiste en la creación de cuentas anónimas en redes sociales (principalmente TikTok e Instagram) que utilizan el nombre, las siglas o el escudo de un centro educativo específico para publicar viñetas, memes y vídeos satíricos sobre lo que ocurre en sus aulas.

Aunque comenzó como una evolución del humor absurdo de internet, se ha convertido en una herramienta de ciberacoso masivo contra profesores y alumnos, provocando la intervención de la Policía y la Fiscalía en múltiples comunidades autónomas.

¿Cómo son visualmente los "curis"?

El formato de los curis es muy específico. Se caracteriza por dibujos toscos y rudimentarios (estilo caricatura o viñeta de trazo simple) o animaciones hechas mediante rotoscopia (dibujar encima de vídeos reales replicando los gestos de forma exacta). Últimamente, los adolescentes también han empezado a emplear herramientas de inteligencia artificial para deformar rostros o generar situaciones cómicas.

A nivel cultural, el término proviene de comunidades de videojuegos y grupos de Facebook nacidos alrededor de 2016-2017 (como el grupo Curifeos). Allí se creaban los curimomos, que consistían en coger personajes de series (como Bob Esponja) o videojuegos y dibujarlos de forma deliberadamente cutre y absurda para parodiar escenas cotidianas.

El problema real surge cuando este formato salta a TikTok y pasa de la ironía inofensiva al contexto hiperlocal de los institutos.

En las cuentas de curis conviven dos tipos de contenidos muy distintos. Por un lado tenemos los memes inofensivos sobre códigos internos del centro. Por ejemplo, un dibujo tosco de personas durmiendo para quejarse de lo aburrida que es la clase de Historia, o chistes sobre lo malas que están las lentejas del comedor escolar.

Pero la sátira y el humor han evolucionado hacia un lado oscuro que ha encendido todas las alarmas. Los estudiantes crean perfiles y a través de ellos vierten rumores, comentarios sexistas, homófobos o gordófobos, y difunden montajes humillantes dirigidos a docentes o compañeros con nombres y apellidos. Incluso si se usan apodos, la comunidad escolar reconoce de inmediato a quién se está ridiculizando, lo que genera un enorme complejo social.

Lo que los adolescentes perciben inicialmente como una simple "broma entre compañeros", para los afectados representa un golpe devastador. "Un meme contra ti con 3.000 'likes' te destruye", explican fuentes del sector docente, quienes consideran estos perfiles un ataque directo a su integridad.

Primeras denuncias y detenciones

El asunto se ha ido completamente de las manos y ya se han producido las primeras actuaciones policiales. Se han registrado intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en regiones como Murcia, La Rioja, Andalucía (Málaga), Galicia y Castilla-La Mancha (Albacete). Varios profesores han acudido a los juzgados tras ver publicaciones en las que se difamaba gravemente su conducta moral o profesional.

Ya son varios los centros educativos que se han visto obligados a interponer códigos de convivencia muy estrictos y que han derivado en la expulsión del centro de alumnos que han sido los cabecillas de este movimiento.

La policía insiste en un mensaje fundamental para los jóvenes: el anonimato en redes sociales no existe. El rastreo de direcciones IP permite identificar los teléfonos móviles desde los que se administran estos perfiles de TikTok. Dependiendo de la edad del alumno (especialmente si tienen entre 14 y 17 años), la creación de estas cuentas puede derivar en responsabilidades penales por delitos de injurias, calumnias, odio o ciberacoso escolar.