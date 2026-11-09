Un politólogo alerta del desgaste de Sánchez por Urda y Ceuta: "La corrupción tiene menos castigo electoral"

El politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, ha descartado que el PSOE esté protagonizando una remontada electoral capaz de alterar las actuales mayorías parlamentarias. Durante una entrevista concedida este lunes al programa La noche de Cuesta, de esRadio, presentado por Carlos Cuesta, Mostaza ha asegurado que la distancia entre los bloques políticos permanece estable y ha señalado que los problemas de gestión del Gobierno, especialmente el accidente ferroviario de Urda y la situación migratoria en Ceuta, podrían tener un mayor impacto electoral que los casos de corrupción.

"A día de hoy no, Carlos, claramente", ha respondido el politólogo al ser preguntado por la supuesta recuperación electoral de Pedro Sánchez. Según ha explicado, las encuestas mantienen una diferencia de entre cuatro y cinco puntos entre el PP y el PSOE, mientras que Vox supera en más de diez puntos al Frente Amplio.

"Los dos bloques siguen muy estables", ha afirmado Mostaza, que no descarta que los socialistas puedan mejorar ligeramente sus resultados durante las próximas semanas. Sin embargo, considera que esa recuperación se produciría fundamentalmente a costa de otras formaciones de izquierdas y no sería suficiente para modificar el equilibrio parlamentario.

"No da la sensación de que esto le vaya a dar ni, por supuesto, para ser la fuerza más votada, ni, por supuesto, para que la mayoría esta del muro de investidura pudiera repetir investidura", ha señalado.

En este sentido, el director de Asuntos Públicos de Atrevia ha estimado que PP y Vox podrían sumar alrededor de 190 escaños, aunque ha evitado dar por cerrado el resultado electoral. "Yo creo que van a ser en torno de los 190 aproximadamente", ha apuntado, antes de añadir que, con los datos actuales, ve "difícil que baje de 190".

El desgaste del Gobierno

Durante la conversación, Cuesta también ha planteado al politólogo las declaraciones de Pedro Sánchez sobre los escándalos de corrupción. El presidente del Gobierno ha asegurado en una entrevista que la corrupción le produce "asco" y que su Ejecutivo ha actuado con contundencia "caiga quien caiga".

Mostaza ha considerado que se trata de una declaración previsible en un candidato en campaña electoral y ha advertido de que los escándalos de corrupción no siempre tienen el impacto electoral que cabría esperar.

"La corrupción en España tiene menos castigo electoral del que nos gustaría pensar. Ha sido así tradicionalmente", ha afirmado.

A su juicio, el principal desgaste de los socialistas podría proceder de la distancia que perciben los ciudadanos entre los mensajes del Ejecutivo y los resultados de su gestión.

"Una cosa es gobernar con lo que se llama el storytelling, lo que cuentas, y otra cosa es cuando llega una catástrofe, cuando hay un problema, ¿dónde está el Estado?", ha planteado.

El politólogo considera que una parte del electorado está empezando a cuestionar la capacidad de respuesta del Gobierno ante situaciones concretas. "Hay muchos electores que notan una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace", ha añadido.

Urda y Ceuta

Preguntado expresamente por las posibles consecuencias electorales del accidente ferroviario de Urda y la situación migratoria en Ceuta, Mostaza ha respondido afirmativamente y ha destacado que ambos episodios pueden reforzar la percepción de una falta de capacidad de gestión por parte del Ejecutivo.

Sobre Ceuta, ha señalado que existe una parte de la sociedad española que considera la inmigración descontrolada uno de los principales problemas del país.

"La imagen de miles de personas invadiendo una ciudad de tu país demuestra que el Estado no tiene capacidad, desde luego, para preverlo, pero tampoco para resolverlo", ha asegurado.

En cuanto al accidente ferroviario de Urda, el politólogo ha considerado que sus consecuencias políticas podrían ser especialmente importantes por el prestigio que tradicionalmente ha tenido la red ferroviaria española.

"Esto era la joya de la corona de la ingeniería española, un motivo de orgullo de país. Y en un año hay dos accidentes mortales con muchos muertos", ha lamentado.

Mostaza ha insistido en que este tipo de acontecimientos podrían explicar mejor el desgaste del Ejecutivo que los propios escándalos de corrupción. En su opinión, los ciudadanos están valorando cuestiones relacionadas con la inflación, el mantenimiento de las carreteras, la inmigración y la respuesta de las administraciones ante las emergencias.

Todo ello, ha concluido, alimenta la percepción de que se trata de "un gobierno únicamente de imágenes y de discursos", una circunstancia que podría dificultar que los partidos que integran la coalición vuelvan a reunir una mayoría parlamentaria suficiente.

El voto exterior

La entrevista también ha abordado el posible impacto electoral de los aproximadamente 190.000 votos vinculados a descendientes de españoles residentes en el extranjero.

Mostaza ha restado importancia a su capacidad para modificar el resultado general de las elecciones, al recordar que tradicionalmente se trata de colectivos con una participación reducida.

"No tengo la sensación a priori de que vaya a ser un voto decisivo más allá de lo que pueda ocurrir en alguna provincia puntual", ha explicado.

El politólogo ha señalado, además, que tanto el PSOE como el PP cuentan con redes en distintos países americanos para tratar de movilizar a estos electores, por lo que no considera que su participación vaya a beneficiar necesariamente a una sola formación.

Sin embargo, ha planteado una reflexión sobre la propia participación electoral de personas que nunca han residido en España.

"La reflexión de fondo no es tanto si perjudica o beneficia a alguien, sino qué hacemos permitiendo participar a decenas de miles de personas que no han nacido en España, que nunca han vivido en España y que no pagan impuestos en España", ha afirmado.

Mostaza ha cuestionado que estos electores puedan influir en las decisiones políticas del país sin experimentar directamente sus consecuencias, un debate que, a su juicio, va más allá del posible beneficio electoral que puedan obtener los distintos partidos.