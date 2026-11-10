Abascal sale airoso de 'La Revuelta' ante un desarbolado Broncano

El líder de Vox, Santiago Abascal, salió más que airoso de la extensísima entrevista que le hizo David Broncano en La Revuelta. El cómico avanzó al comienzo que había decidido dejar a un lado los "chistecitos" para hacer una entrevista "más seria" y el formato acabó favoreciendo al candidato de Vox, con algunos momentos tensos, como los alusivos al futuro del programa, la defensa de Israel o la "crispación" que según Broncano supone llamar a Pedro Sánchez "dictador".

La entrevista arrancó, tras el regalo de Abascal a Broncano de una gran bandera de Ceuta, con menciones a los minutos de silencio que Vox no hace por mujeres asesinadas y al problema de la vivienda. Abascal se zafó de los reproches de Broncano señalando que su crítica en el tema de la violencia de género se centra en las leyes ("no puede ser que una simple denuncia conlleve una detención") y bromeando sobre la "deconstrucción masculina" mientras el presentador pedía no frivolizar. Sobre vivienda, Abascal zanjó el tema de las acampadas señalando que "este Gobierno es el responsable principal del encarecimiento de la vivienda en España" y reclamando desde la liberalización del suelo a la eliminación de impuestos. "¿El Gran Wyoming cuántos pisos tiene? ¿Es un fondo buitre?", preguntó en un momento de la entrevista Abascal cuando un Broncano que se mostró incómodo en toda la entrevista sacó el tema de la "especulación".

Tras debatir sobre la agenda 2030 y el cambio climático, momento en que Broncano avisó de que "el planeta se está yendo a la mierda" y puede que estas discusiones "desaparezcan porque se reviente el clima", la conversación giró a la política exterior, con Marruecos como centro tras la invasión del pasado mes de julio. De ahí, el debate pasó a Israel en el que fue uno de los momentos más tensos de la entrevista. Cuando el presentador reprochó a Abascal que no hubiera incluido en sus conversaciones con Benjamin Netanyahu una condena de los bombardeos en Gaza, Abascal le espetó que no se ponía el foco en quién es el responsable: Hamás. "¿Te crees que me gusta la guerra, la muerte?", dijo el líder de Vox a Broncano. En otro momento, el presentador le reprochó no haber tenido "huevos" con Netanyahu y el líder de Vox le echó en cara su falta de "gallardía" por no señalar a los terroristas.

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El rifirrafe subió la tensión de la entrevista que ya no decayó hasta el final y en la que se tocaron desde las "energías intermitentes" que según Abascal desembocaron en el apagón a la inmigración, tema en el que también acabó estrellado Broncano. Abascal defendió al respecto que muchos inmigrantes les apoyan y que su propuesta se basa en "poder repatriar a quien entra ilegalmente", deportar a los delincuentes y una "remigración" de talentos. "Eso es fuertecillo", comentó Broncano, que se mostró en contra de los términos de "invasores" usados en Ceuta o de expresiones como "caza al inmigrante". Abascal contestó que esa "caza" se había vivido en la ciudad autónoma desde lo ocurrido en verano, pero por parte de los que entraron, contra mujeres y comercios.

El líder de Vox y el presentador hablaron también de la televisión pública y el futuro del programa en caso de cambio de gobierno. "A mí el Gobierno no me ha dado ni una directriz de nada. Mi tendencia es la que es, creo que es lícito, pero no esperes que me ponga a defender al Gobierno", dijo Broncano, que aprovechó la presencia del líder de Vox para reprocharle las críticas y señalamientos contra él hechos en el Congreso. Abascal reconoció "excesos" ("me pongo en tu piel", dijo), pero apuntó que le "gustaría que hicieras conmigo lo mismo", echándole en cara la forma en que relata la posición de Vox, esa misma noche, sobre las mujeres o los inmigrantes.

Sobre el uso de la imagen de Broncano y de La Revuelta para atacar a Pedro Sánchez#LaRevuelta pic.twitter.com/EW675nUkmH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

También chocaron por la memoria histórica: "No estamos en contra de que se busque a los familiares, estamos en contra de que se busque un enfrentamiento entre nosotros", dijo Abascal. Y volvieron a enfrentarse por Pedro Sánchez. El presentador reprochó a Abascal que aludieran a él como "un dictador": "Se ha equivocado en un montón de cosas, pero decir que es un dictador implica caldear el ambiente".

El "tirano" Sánchez

Abascal recogió el guante y enumeró entre otras cosas todas las veces en que Sánchez "ha asaltado las instituciones", desde RTVE al Tribunal de Cuentas. "Yo creo que es un aprendiz de tirano. Le he llamado autócrata y aprendiz de tirano", dijo Abascal, que explicó luego a Broncano por qué a su juicio sí "es un dictador". "Sabes lo que es la separación de poderes, ¿no? Yo le he visto dictar desde el escaño", señaló, explicando el momento en que "dictó con el dedito" a Armengol para que lo que decía el líder de Vox fuera "eliminado del Diario de Sesiones". "Es un dictador, pero hay poderes en España" que todavía lo resisten, insistió Abascal, "estamos ante una persona que es un dictador pero todavía no ha conseguido todo el poder".

El tono bronco de la política y tildar de dictador a Pedro Sánchez #LaRevuelta pic.twitter.com/1WBpvOOfyU — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

El programa aún vivió otro momento crispado al final, cuando Abascal dijo a Broncano que le deseaba suerte tras el 29-N: "Vas a necesitarla". "Es una broma", añadió, ante el rictus de Broncano, "me sale un punto de cómico, que es el que has perdido en esta entrevista".