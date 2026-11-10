Así era 'Jota', el policía fallecido en la explosión de Oviedo: "Un cielo" a un mes de jubilarse

Juan José Rodríguez, el policía nacional fallecido este martes en la explosión de una mochila bomba en Oviedo, tenía la jubilación a la vuelta de la esquina: se iba a jubilar en apenas un mes. Tenía destino en la unidad de guías caninos de Asturias, donde era conocido por todos como Jota.

Quienes han compartido años de trabajo con él lo recuerdan para La Nueva España como "un cielo, lo mejor del mundo: como persona y deportista".

La trayectoria de Rodríguez ha estado ligada a distintas unidades y destinos de la Policía Nacional. Según recoge La Nueva España, comenzó su carrera profesional en León, después pasó por Tenerife tras un ascenso y, hace aproximadamente seis años, regresó a Asturias, donde residía en Llanera.

Quienes han compartido años de trabajo con él lo recuerdan para La Nueva España como "un cielo, lo mejor del mundo: como persona y deportista". "Era un agente muy querido, en muy buena forma física y al que todo el mundo recuerda por su cabeza afeitada", añade el mismo medio.

El pasado octubre, durante la celebración de los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo, recibió una condecoración por los servicios prestados por 'Harley', el perro con el que había trabajado y que acababa de pasar a situación de retirado. El animal estaba especializado en la detección de explosivos. La distinción se la entregó la entonces delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

"Consternados por la muerte de nuestro compañero Juan José, de la Unidad Especial de Guías Caninos, durante la requisa de una mochila sospechosa en Asturias. Nuestro corazón está con su familia, amigos, compañeros y seres queridos", ha publicado el cuerpo en su cuenta de X.

Consternados por la muerte de nuestro compañero Juan José, de la Unidad Especial de Guías Caninos, durante la requisa de una mochila sospechosa en #Asturias Nuestro corazón está con su familia, amigos, compañeros y seres queridos #DEP Deseamos una pronta recuperación al… pic.twitter.com/wbSUWQuBsA — Policía Nacional (@policia) November 10, 2026

Este martes, Rodríguez se encontraba trabajando junto a 'Deny', un pastor alemán de tres años que también ha fallecido en la explosión. Ambos participaban en la inspección de una mochila sospechosa que había sido localizada en el rellano de una vivienda de la calle Rafael Urrusti. Los especialistas decidieron sacar la mochila a la calle para evitar peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

Los agentes habían acudido a la zona después de un tiroteo en el que ha resultado herida una joven de 17 años. La explosión también ha dejado a otro agente gravemente herido. Se trata de un especialista de los Tedax que ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias.

La Policía Nacional continúa buscando al presunto responsable del tiroteo y de la posterior explosión. El sospechoso, identificado por medios locales con las iniciales M. F. y apodado el Ruso, tiene unos 65 años y cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, según han informado a EFE fuentes policiales.