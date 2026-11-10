Belarra hacía el pino en su casa mientras Broncano entrevistaba a Abascal

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado a la entrevista que el líder de Vox, Santiago Abascal, concedió este lunes a David Broncano en La Revuelta con un vídeo en TikTok en el que aparece haciendo el pino.

La dirigente morada ha acompañado la publicación de un mensaje en el que expresa su rechazo a la presencia de Abascal en la televisión pública y critica el espacio que, a su juicio, se concede a Vox.

"Intentando no pensar en lo que pasó anoche en la televisión pública. Van de antifascistas y les regalan un altavoz a su gusto. Siento vergüenza", ha escrito Belarra junto al vídeo, en el que aparece haciendo el pino como forma de protesta por la entrevista.

La dirigente de Podemos también ha publicado un mensaje en su perfil de X el que cuestiona los motivos por los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría permitido que Abascal acudiera al programa de Broncano mientras, según denuncia, su partido queda fuera de los debates electorales.

"Todas sabemos que Broncano no habría entrevistado a Abascal sin el visto bueno del PSOE. ¿Por qué le interesa a Sánchez que VOX tenga tanta visibilidad y al mismo tiempo veta a Podemos de los debates?", plantea Belarra. La secretaria general de Podemos concluye su crítica asegurando que, a su juicio, la estrategia del PSOE no busca frenar a la derecha, sino perjudicar a la izquierda.

Todas sabemos que Broncano no habría entrevistado a Abascal sin el visto bueno del PSOE. ¿Por qué le interesa a Sánchez que VOX tenga tanta visibilidad y al mismo tiempo veta a Podemos de los debates? Porque esto nunca fue de frenar a la derecha sino de acabar con la izquierda. — Ione Belarra (@ionebelarra) November 10, 2026

La entrevista en 'La Revuelta'

La reacción de Belarra llega después de la extensa conversación que mantuvieron Abascal y Broncano en La Revuelta, en una entrevista en la que el presentador anunció desde el comienzo que dejaría a un lado los habituales chistes para abordar una conversación más seria.

Durante el encuentro, ambos protagonizaron varios enfrentamientos, especialmente al abordar cuestiones como Israel, la inmigración, la vivienda o las críticas de Vox al Gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando Broncano reprochó al líder de Vox que no hubiera condenado ante Benjamin Netanyahu los bombardeos en Gaza. Abascal respondió señalando a Hamás como responsable y cuestionó al presentador por no poner el foco en los terroristas.

También discutieron sobre las críticas de Abascal a Sánchez, a quien el dirigente de Vox ha calificado de "dictador y aprendiz de tirano". Broncano le reprochó el uso de esa terminología al considerar que contribuía a aumentar la crispación política.

La entrevista concluyó con otro intercambio entre ambos cuando Abascal deseó suerte al presentador de cara al 29 de noviembre. "Vas a necesitarla", le dijo, antes de matizar que se trataba de una broma y añadir que le había salido "un punto de cómico, que es el que has perdido en esta entrevista".