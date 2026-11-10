Cuerpo, Robles y Marlaska, entre los ministros que irán al funeral de Urda en ausencia de Sánchez

El Gobierno estará representado por varios ministros en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que tendrá lugar a las 19:00 en la catedral de Toledo, catedral Primada de España, el martes 10 de noviembre. Pedro Sánchez no estará en la ceremonia, una decisión que criticó la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en un coloquio en Pamplona.

Aunque no se trata de un funeral de Estado, sí de marcado carácter institucional, don Felipe y doña Letizia han confirmado su asistencia a una ceremonia que estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Los ministros que irán a Toledo

La presencia del Gobierno estará encabezada por varios ministros: el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En la catedral también estarán el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros representantes institucionales.

Lo que ha alegado Sánchez

El presidente del Gobierno ha alegado que no asiste por ser un "funeral católico" y ha criticado que se haya fijado en precampaña electoral. Sin embargo, sí ha asistido a otros funerales católicos, como el de Montserrat Caballé en 2018, el del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli en enero de 2022 o el del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara en octubre de 2025.

Según desveló The Objective, Sánchez prefiere grabar una entrevista para el podcast de Jordi Wild que acompañar a las familias de las 69 víctimas mortales. La víspera del funeral, el lunes 9 de noviembre, el periodista Javier Ruiz lo sentará en directo en su plató de La Séptima. Será la segunda entrevista del presidente en precampaña, tras cancelarse su presencia prevista en Salvados (laSexta) por la tragedia ferroviaria de Urda.

Un historial de ausencias

Desde que es presidente del Gobierno, Sánchez no ha acompañado nunca a los Reyes en los funerales oficiados por las víctimas de accidentes o catástrofes. El precedente más cercano es el de Adamuz: el 29 de enero de 2026 tampoco quiso asistir al funeral por las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se celebró en Huelva. Los Reyes estuvieron acompañados entonces por María Jesús Montero y por los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas.

En cambio, Sánchez sí ha asistido a los homenajes laicos con los que el Gobierno ha intentado sustituir las ceremonias religiosas. Quiso celebrar uno de esos homenajes laicos por las víctimas de Adamuz, pero los familiares de los fallecidos lo rechazaron y pidieron que, en la tierra de la Virgen del Rocío, se celebrase un funeral religioso.

Las críticas del PP

En Pamplona, Álvarez de Toledo señaló: "Sánchez ha dicho que no va a ir al funeral por las víctimas de Toledo. Y yo digo, para ir a ese funeral no hace falta ser católico, basta con ser decente. Y el presidente del Gobierno no es un hombre decente".

Una misa pensada para las familias

Además del arzobispo de Toledo, la misa será concelebrada por el obispo auxiliar, Francisco César García Magán; el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, así como por los obispos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. También estará presente la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, que saldrá de la localidad por primera vez en 400 años para presidir el funeral en la catedral. La imagen estará acompañada por 69 velones encendidos, uno por cada una de las personas fallecidas.

Frente al altar se situarán dos filas reservadas para los familiares de las víctimas. A la derecha del altar se situarán los representantes políticos e institucionales, mientras que a la izquierda se ubicarán los Reyes de España.