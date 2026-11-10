El arzobispo de Toledo pide que "se esclarezcan las causas" y se "asuman las responsabilidades" del accidente de Urda

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha presidido la misa funeral en memoria de las 69 víctimas mortales por el accidente ferroviario de Urda, sucedido el pasado 28 de octubre.

En sus primeras palabras, ha querido recordar a las familias de las víctimas de Urda que no están solas. "A las familias que han perdido a sus seres queridos queremos decirles que sentimos como propio vuestro dolor. Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo. Hay abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar. No tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento, pero sí queremos ofreceros nuestro cariño, nuestra oración y nuestra cercanía más sincera".

También ha pedido a las familias que no se sientan solas tras la tragedia y que la Iglesia está a su lado. "La Iglesia quiere estar a vuestro lado también cuando termine esta celebración, cuando regreséis a vuestros hogares y os encontréis con la ausencia de quienes tanto amáis. Queremos acompañar vuestro silencio, respetar vuestras lágrimas y sostener vuestra esperanza. Vuestro dolor no nos resulta ajeno: es un dolor que nos conmueve y que hacemos nuestro", ha dicho.

En su homilía ha pedido un compromiso "firme" para que se esclarezcan las causas de la tragedia. "Ante este terrible accidente, es legítimo pedir que se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia como la que hemos sufrido". Unas palabras que siguen la misma línea de Felipe VI en su visita al Hospital Universitario de Toledo, cuando acudió a visitar a los heridos y dar consuelo a los familiares de los pacientes que permanecían hospitalizados.

Cerro Chaves quiso también agradecer la labor de "los servicios de emergencia, voluntarios, psicólogos, sacerdotes, medios de comunicación y tantas personas que han respondido con generosidad".

Asimismo, ha querido tener una última palabra especial para los heridos. "No os olvidamos. Seguimos pendientes de vosotros, de vuestra salud y de vuestra recuperación. Y a todos los que habéis sufrido esta tragedia queremos deciros que vuestro dolor importa, que vuestras vidas nos importan y que seguiremos cerca", ha dicho Cerro Chaves.