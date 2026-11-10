El PSOE alienta a votar por correo tras las acusaciones de pucherazo: "Es necesario"

A pocas semanas de que los españoles decidan si quieren sacar o mantener a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, el PSOE ha defendido el voto por correo y ha alentado a los españoles a utilizar esta vía para participar en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En las últimas elecciones generales, adelantadas por Sánchez para el 23 de julio de 2023 –cuando muchos españoles se encontraban de vacaciones–, votaron por correo 2.471.935 personas, récord histórico, según los datos de Correos. Unas elecciones cuyos resultados siguen cuestionados por este voto masivo por correo, que, a juicio de muchos, el Gobierno utilizó para dar un pucherazo y revalidar el poder por la mínima.

En un vídeo consultado por Libertad Digital, los socialistas utilizan a un joven que trabaja en el sector de la hostelería para animar a votar por correo afirmando que es algo "necesario". "Soy Dani, trabajo en la hostelería. Desgraciadamente, el domingo no podré ir a votar, pero mi voto está en la urna. Yo ya he votado por correo, ¿y tú? ¿Tú has votado? Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que es un derecho fundamental el votar".

"Hay dos millones de personas que se benefician de este voto, ya sea por vacaciones, ya sea por estudiantes de Erasmus. Tenemos que ser capaces y racionales y entender que el voto por correo es necesario", defiende el chico en el vídeo grabado desde un bar.

"Y para ello ya están tanto las instituciones como Correos para hacer que el voto sea totalmente respetuoso y esté legítimo", insisten desde el PSOE, que quiere eliminar cualquier tipo de dudas sobre un posible pucherazo en las elecciones. Dudas que siguen persistiendo desde las anteriores generales, ya que muchos españoles creen que Sánchez robó las elecciones de 2023 con el voto por correo.

En el final del vídeo, el PSOE apela al artículo 23 de la Constitución Española con el objetivo de movilizar a los votantes: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

Tanto el Partido Popular como Vox han denunciado las maniobras electorales del Gobierno de Pedro Sánchez con este método de voto por correo y han aconsejado a los españoles votar de forma presencial en unas elecciones históricas y determinantes para España que pueden cambiar el rumbo del país.