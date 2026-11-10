El Supremo pide a la JEC que se pronuncie sobre la petición de imponer cautelares a los 'nietos' que se mudaron a España

El Tribunal Supremo ha dado a la Junta Electoral Central (JEC) un plazo de cuatro días, que finalizará este viernes, para que presente ante la Sala de lo Penal alegaciones sobre la petición de Iustitia Europa de suspender el voto de aquellas personas que formaban parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que posteriormente cambiaron su residencia a España y pasaron a estar incluidos en el Censo Electoral de Residentes en España (CER).

Desde la formación política solicitaron que las medidas acordadas por el Tribunal Supremo para frenar los efectos electorales sobre la Ley de Nietos también afectasen a este colectivo. Esta petición se produjo después de que el tribunal considerase que este asunto estaba fuera del recurso. Tras esta respuesta, Iustitia Europa envió un escrito a la Junta Electoral Central y esta señaló que "debe estar a lo que se decida en el correspondiente pronunciamiento de órgano judicial".

"Notificar a la Junta Electoral Central, aún no personada como parte demandada en el procedimiento, el contenido del escrito de la precitada formación política solicitando la adopción de medidas cautelares para que, en el plazo que finalizará en todo caso el próximo viernes día 13 de noviembre de 2026 a las quince horas, se persone en autos y, en su caso, presente las alegaciones que tenga por conveniente a su derecho sobre las medidas cautelares solicitadas", señala la providencia del Tribunal Supremo a la que ha tenido acceso Libertad Digital y en la que también se rechazan las medidas cautelares solicitadas por la formación.

Por su parte, el Supremo ha dictado otra providencia en la que se pide a la JEC que se pronuncie también antes del viernes a las 15:00 sobre el escrito que presentó Iustitia Europa contra el acuerdo que levantaba "la suspensión del portal MiDNI sobre la base de la confirmación del Ministerio del Interior de que las mesas electorales dispongan de dispositivos con cámara y navegador capaces de utilizar el verificador oficial del DNI para poder ejercer el derecho al voto". Esta misma providencia también rechaza de entrada las medidas cautelares solicitadas por la formación.

"La documentación administrativa examinada carece de una descripción suficientemente desarrollada de las pruebas operativas efectuadas sobre el despliegue general del sistema, de los mecanismos de sustitución inmediata ante incidencias y de las instrucciones específicas que habrán de observar las mesas cuando resulte imposible completar una identificación digital", señaló entonces Iustitia Europa en su escrito.