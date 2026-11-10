El Tribunal de Cuentas propició la actuación de la Fiscalía Europea tras no investigar "a fondo" los contratos de ADIF

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano propició la actuación de la Fiscalía Europea tras no investigar "a fondo" los contratos suscritos por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) con fondos procedentes de la UE.

La Fiscalía Europea abría de oficio la semana pasada una investigación sobre el posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla en el marco del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que dejó 69 víctimas mortales. En colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se solicitaba documentación a ADIF, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y al Tribunal de Cuentas. Precisamente, el tribunal que preside Enriqueta Chicano aprobó en diciembre de 2025 un informe sobre los contratos de ADIF y Adif-Alta Velocidad con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el informe de fiscalización del tribunal que preside Chicano se limitó a efectuar un análisis administrativo de las presuntas irregularidades detectadas en los contratos de ADIF con fondos europeos. El tribunal en ningún momento profundizó en la presunta comisión de delitos que podrían atisbarse y sólo hace unas observaciones y recomendaciones parciales y genéricas".

"El informe del tribunal sobre los contratos suscritos por ADIF es pobre y superficial. Solo recoge un análisis administrativo de un cuestionario y esto no puede considerarse bajo ningún concepto una fiscalización seria y real de los contratos", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la Fiscalía Europea entra ahora donde no entró en su día el Tribunal de Cuentas y quiere saber el destino real de los fondos europeos, cómo se efectuó el reparto y si se cumplió la legalidad. Todo ello sobre unos contratos de ADIF que versaban sobre una materia tan sensible como la seguridad en el tramo del AVE Madrid-Sevilla donde se produjo la tragedia de Urda (Toledo) con 69 víctimas mortales".

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de ADIF con fondos de la UE aprobado en diciembre de 2025 apuntaba que "teniendo en cuenta la contribución del Plan de Control a la declaración que realiza la Presidencia de ADIF y ADIF-AV, en su condición de órgano gestor, sobre la gestión y utilización de los fondos a los fines previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que acompaña a los certificados de cumplimiento, se debe velar porque con carácter previo a la emisión de esta declaración por Presidencia, Auditoría Interna haya evaluado debidamente el cumplimiento satisfactorio de todos los objetivos pertinentes de acuerdo con el Plan de Control previsto".

Además, recomendaba a ADIF que promoviera "la automatización de todo el proceso de sincronización de información entre ATENEA (MITMA), CoFFEE (IGAE) y GFE (ADIF) a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) eliminando procesos manuales, lo que daría certeza a la transmisión de la información exacta que tuviera ADIF en su sistema de información. Asimismo, se debería establecer un protocolo formal con la periodicidad e información a comunicar".

"En general, los adjudicatarios han cumplimentado debidamente los ‘Anejos’"

El informe del tribunal destacaba a su vez que "se ha comprobado que, en general, los adjudicatarios han cumplimentado debidamente los ‘Anejos’ requeridos, si bien se han detectado algunas incidencias relacionadas, fundamentalmente, con la insuficiente evidencia del poder de representación de los firmantes (seis expedientes) y con la firma de personas físicas en representación de personas jurídicas como titulares reales de los perceptores de fondos (veintitrés expedientes). Por otra parte, se considera que las medidas implementadas por las entidades para garantizar las obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad son adecuadas".

"Se considera necesario que ADIF acometa sin dilación el plan de acción propuesto para disminuir el riesgo ‘prácticas colusorias en las ofertas’ a un valor objetivo aceptable y que en las próximas autoevaluaciones se considere el impacto de las deficiencias detectadas en la calificación de los riesgos ‘selección de las actuaciones financiadas con el MRR’ y ‘conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos y comisiones’", concluía.

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