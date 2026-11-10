El vicepresidente de la CEOE avisa al "piqueterismo más salvaje": "Exigiremos responsabilidades penales"

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la Comisión de Seguridad Social de la patronal, Lorenzo Amor, ha lanzado una durísima advertencia en La Noche de Cuesta de esRadio, alertando de que la convocatoria de huelga se ha transformado en una excusa "para el piqueterismo más salvaje".

Durante la conversación, el líder de los autónomos ha mostrado su profunda preocupación por el impacto del parón y ha apuntado directamente a la responsabilidad del propio Ejecutivo. "Le pido a los piquetes, a los convocantes y al Gobierno, le pido al Gobierno, porque el Gobierno hoy, desde el Consejo de Ministros, ha llamado a la huelga", ha denunciado rotundamente el dirigente empresarial.

Amor ha remarcado el choque entre la libertad de movilización y la actividad de quienes quieren acudir a sus puestos. "La huelga es un derecho fundamental. Tiene que respetar a quien con libertad decide ejercer su derecho a huelga. Pero para que haya un derecho fundamental tiene que haber otro derecho fundamental y constitucional, que es el derecho al trabajo", ha aseverado, garantizando que "el 90% de los autónomos van a estar trabajando". El representante patronal ha recordado la asfixiante realidad que vive el colectivo a final de mes: "La vida del autónomo es no saber qué es quedarse un día sin producir y por tanto sin pagar, y tener que pagar la cotización de la Seguridad Social a final de mes".

Ante la amenaza de actos vandálicos y sabotajes en locales o transportes, la patronal advierte de que no se quedará de brazos cruzados. "Vamos a estar muy pendientes de las cuadrillas de la silicona y vamos a estar muy pendientes de los vándalos. Hoy en Madrid que un cerrajero le arregle a un autónomo una cerradura son 300 euros, sin abrir. Así que vamos a exigir responsabilidades penales, patrimoniales y políticas en caso de vandalismo en los negocios de los autónomos", ha avisado el dirigente. A este escenario de tensión se suma la cifra de pérdidas denunciada por la patronal de las pymes: "Es una brutalidad. Un daño económico provocado por un solo día de jornada de huelga general de 4.650 millones de euros es un daño para el país, no nos podemos permitir el lujo de esto".

Por último, Amor ha desmontado las motivaciones del parón al tacharlo de maniobra partidista, situando el verdadero castigo en la cita con las urnas. "Estos señores piensan que pueden alterar la democracia convocando huelgas que son políticas, que las quieren maquillar como huelgas laborales, que no lo son", ha sentenciado. Frente a esto, confía en la respuesta electoral del tejido productivo tras años de presión impositiva: "Ahí es donde los autónomos van a hablar y van a pasar factura de lo que ha pasado esta legislatura".