Iustitia Europa recurre la "contradictoria" decisión del Supremo de dejar votar a los hijos de los Nietos

El Partido Iustitia Europa ha recurrido la "contradictoria" decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de permitir la inclusión en el censo electoral a los hijos de los nacionalizados por la 'Ley de Nietos', habiendo estos recibido el derecho a voto por parte de sus padres, cuyo derecho a voto se encuentra suspendido.

Este lunes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares de suspensión solicitadas en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada 'Ley de Nietos'. El Supremo rechaza así la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles que son precisamente los hijos mayores de edad de los nacionalizados con la Ley de Nietos.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido tacha de "contradictoria" la decisión que suspende el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición de la Ley de Memoria Democrática pero no de sus descendientes, que habrían recibido este derecho de la mano de sus padres. Así, recuerda que "la Sala reconoce —en su auto— que concurren circunstancias sobrevenidas, admite que la ampliación constituye una 'consecuencia directa y necesaria de las medidas cautelares ya adoptadas' y mantiene los razonamientos relativos al fumus boni iuris y al periculum in mora".

En este marco, recalca que el auto de la Sala Tercera "no concreta una perturbación grave que justifique sacrificar la tutela solicitada"; si bien enumera "dificultades de ejecución y expresa dudas sobre la posibilidad de superarlas dentro del tiempo disponible". Es decir, el escrito desliza que el Supremo no está rechazando la medida cautelar solicitada por ser ilógica, sino por las dificultades que, en este momento, a menos de veinte días de las elecciones generales, tendría llevarlas a cabo.

"Permitir que los sufragios se incorporen al resultado antes de esclarecer el vínculo con los progenitores afectados puede consumar precisamente el perjuicio que este procedimiento pretende evitar", subraya el escrito acerca de las consecuencias que podría generar mantener el derecho a voto de los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos. Por ello, pide suspender su derecho a voto pudiéndose realizar las comprobaciones individuales necesarias y permitiendo votar a todos aquellos que puedan probar que cumplían los requisitos que votó el Congreso.

Asimismo, el escrito se apoya en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo para aseverar que es posible llevar a cabo esta medida incluso en el momento electoral en el que nos encontramos: "El magistrado discrepante considera que la ampliación podía llevarse a efecto mediante requerimientos inmediatos y comprobaciones apoyadas en la documentación disponible sobre los progenitores".

"La dimensión del colectivo examinado —189.678 personas— y su distribución territorial de esos votos puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de diferencias reducidas y repercutir, por esa vía, en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias", asevera para exigir la necesidad de la medida: "La determinación de ese riesgo requiere conocer cuántas de las personas afectadas figuran en el censo aplicable y en qué circunscripciones están inscritas; precisamente por ello, la falta de identificación y desglose refuerza la necesidad de las comprobaciones solicitadas".

"El reducido porcentaje de participación registrado en anteriores convocatorias no permite descartar de antemano una incidencia relevante sobre el resultado. Para Iustitia Europa, la regularidad del censo constituye una garantía esencial de la legitimidad democrática de las instituciones", sentencia el escrito. De esta forma, pretende que el Supremo dé marcha atrás y suspenda el derecho a voto de los descendientes de cara a los próximos comicios generales del 29 de noviembre.