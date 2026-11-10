La Fiscalía acepta la extradición a Estados Unidos de un empresario multimillonario que financió el terrorismo de Hamás

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aceptado la extradición a Estados Unidos de un empresario que financió varias organizaciones como Unity Fields y Palestine Action UK vinculadas al terrorismo de Hamás contra empresas israelíes. Se trata del multimillonario Fergie Chambers, heredero de una gran fortuna familiar en Estados Unidos.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público acepta la extradición del ciudadano estadounidense detenido en España el pasado mes de julio después de ser buscado por ser una de las personas que financiaron organizaciones antisemitas vinculadas a Hamás. El documento recuerda que el ahora extraditado "fundó y financió la organización Unity of Fields, previamente conocida como Palestina Action U.S. (PAUS)". "Unity of Fields, por su parte, está afiliada a la organización con sede en Reino Unido Palestine Action UL (PAUL), que ha sido catalogada como grupo terrorista en el desde el 5 de julio de 2025", recalca acerca de sus vínculos con Hamás.

En este sentido, ahonda que "Palestine Action ha dirigido sus esfuerzos hacia instalaciones" asociadas al Gobierno de Israel y, en particular, a la contratación militar. De hecho, destaca ataques contra empresas de Defensa israelíes como Elbit Systems of America, LLC, que "suministra equipos al ejército israelí". La misma organización financiada por el imputado "lleva a cabo planes de 'acción directa' que implican generalmente daños a la propiedad, obstrucción del tráfico, acoso a los empleados o actos dirigidos a interrumpir las operaciones comerciales de la empresa con la intención de su cese total".

De hecho, el ahora detenido protagonizó acciones de violencia en una de las sedes de Elbit "que causaron daños significativos en las mismas", después de producirse los atentados del 7 de octubre. "El 12 de octubre de 2023, sobre las 8:45 horas, varias personas vandalizaron la propiedad de Elbit-Cambridge con pintura roja, escribiendo en el edificio 'Shut Elbit Down' (Cierren Elbit)", recoge el escrito.

"Se causaron daños materiales en la acción directa consistentes en el destrozo de los lectores de tarjetas de acceso para impedir la entrada al personal del edificio —además de otras acciones llevadas a cabo en días posteriores—. El requerido y dos personas más se ataron a las puertas del edificio empleando candados de bicicleta, mientras sostenían carteles que decían 'Shut Elbit the fuck down' (Cierren Elbit de una puta vez) y 'Elbit profits from genocide' (Elbit se beneficia del genocidio), publicando un selfie en X de tales hechos", recalca sobre el detenido, que subió fotos a redes sociales que demuestran su participación en los hechos.

A estas acciones violentas le siguieron la planificación y actuación de muchas otras vinculadas al activismo pro-Hamás. Posteriormente, huyó y realizó varias transferencias a cuentas que podrían haber destinado sus ingresos a financiar el terrorismo. El escrito recoge numerosas intervenciones suyas en redes sociales en las que ensalza a la organización terrorista: "Entendemos que Hamas es una pieza fundamental de la resistencia Palestina. Hamas es un grupo indígena de resistencia anticolonial. Sí, lo apoyamos".