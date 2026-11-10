La Audiencia Nacional revoca la semilibertad de la exjefa de ETA Anboto y otros dos terroristas

La Audiencia Nacional ha vuelto a dejar sin efecto el régimen de semilibertad concedido a la exjefa de la banda terrorista ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y ha revocado también los terceros grados otorgados a los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria. Las decisiones figuran en tres autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que estima los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En el caso de Anboto, el juzgado ha estimado el recurso contra la propuesta de la Junta de Tratamiento que permitió aplicar a la etarra el régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. En los otros dos casos, la Audiencia Nacional ha revocado las decisiones del Gobierno vasco que concedieron el tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria, ambos miembros de ETA.

Los tres autos responden a los recursos de la Fiscalía contra las medidas penitenciarias que permitían flexibilizar el cumplimiento de las condenas de los tres etarras. La Audiencia Nacional ya había revocado hace meses el régimen de semilibertad de Soledad Iparraguirre. En el nuevo auto, el juzgado recuerda que no se han producido cambios respecto a las circunstancias que motivaron aquella decisión.

El magistrado José Luis Castro subraya la gravedad de los delitos por los que fue condenada la exjefa de la ETA y señala que no finalizará el cumplimiento de su pena hasta septiembre de 2034. Tal y como señaló el juez en su auto anterior, Anboto fue condenada por 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

La Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta (San Sebastián), donde Anboto está encarcelada, propuso por segunda vez que disfrutase de un régimen más flexible y saliese de prisión de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado, con la obligación de volver a la prisión a dormir. Algo que ya sucede, por ejemplo, con Txeroki o Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez.

La medida, que recurrió el Ministerio Público, ahora ha sido revocada por el juez, que considera que, más allá de la actividad de voluntariado, la administración penitenciaria no ha aportado nuevos elementos que justifiquen la aplicación del mencionado régimen.

Por su parte, Olarra Guridi fue autor de 10 asesinatos y 144 frustrados. Aunque el juez ve en él una evolución positiva, apunta que le fue concedido en julio de 2025 el régimen flexible del artículo 100.2 y que aún ha transcurrido un período insuficiente. Para disfrutar del tercer grado, según el magistrado, se necesita más tiempo para constatar la existencia de factores favorables, y recuerda que se trata de un caso con delitos de terrorismo de extrema gravedad, en los que la evolución debe analizarse teniendo en cuenta que se unen diversos factores, desde el cumplimiento de la condena a la reparación a las víctimas.

A propósito de Aguirregabiria, autor de 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin, el juez acuerda mantenerle en el mismo régimen de semilibertad y subraya también la gravedad de sus delitos.

Dice el magistrado que el régimen en el que actualmente se encuentra le permite "seguir un programa de reinserción en el que se incluye la inserción laboral" y que debe continuar hasta "constatar una consolidación de las diferentes variables clasificatorias que permitan preparar al penado para mayores cotas de libertad".