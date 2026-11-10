La Audiencia Nacional secunda a Calama y le permite investigar a Zapatero por sus influencias en Bolivia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha secundado el planteamiento del juez que instruye el caso de Plus Ultra, José Luis Calama, para investigar el supuesto tráfico de influencias de José Luis Rodríguez Zapatero para que el Estado de Bolivia perdonase una deuda millonaria a una empresa peruana.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señaló en un informe desvelado por este periódico que las influencias del expresidente del Gobierno no se circunscribían al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este también cobró una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de Bolivia –encargado de asuntos constitucionales— para que el Estado boliviano perdonase una deuda de 107 millones de dólares. El exlíder del PSOE pidió excluir esta operación de la instrucción que lleva a cabo Calama por considerar que se trata de hechos que exceden la contención de la causa.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional resuelve la apelación de Zapatero secundando a Calama y permitiéndole que investigue al exlíder socialista por este supuesto tráfico de influencias en Bolivia. La defensa de Zapatero aseguraba que estos hechos estaban completamente desvinculados de la causa principal. Así, según su planteamiento, los investigadores se habían excedido en la instrucción del caso vulnerando los derechos fundamentales de Zapatero.

Sin embargo, la sala asegura que los investigadores se toparon con este trato de Zapatero mientras estaban investigando otras supuestas acciones ilícitas y que, al considerar que podrían tener importancia, las incluyeron en un informe que posteriormente fue validado por Calama, que indicó la necesidad de investigar el caso.

"Al elaborar el informe 1907/26 pudo presentarse como inocuo a los ojos de la fuerza actuante, se convirtió en un hecho relevante y aparentemente relacionado con los hechos objeto de la investigación, cuando, en las comunicaciones aparecidas en los dispositivos intervenidos en la diligencia de entrada y registro del despacho del Sr. Rodríguez, surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria", recalca.

De hecho, rechaza de plano que la investigación pudiese ser prospectiva, como plantea la defensa liderada por el letrado Víctor Moreno Catena: "El análisis de los pagos efectuados a nombre de FOCUS al Sr. Rodríguez en modo alguno puede considerarse como prospectivo, o una actuación expresiva de un escrutinio completo, de una investigación general e indiscriminada de la vida de aquel orientada al descubrimiento de cualquier conducta, hasta entonces desconocida, que pudiera serle imputada como delictiva". Recalca que la investigación parte de un dato obtenido "legítimamente", lo que permite extender el contenido de la instrucción.

"En consecuencia, tanto si la investigación permite atribuir estos hechos, en caso de que resulten finalmente acreditados, a la organización inicialmente investigada, como si se trata de una actividad particular del Sr. Rodríguez o realizada por él con otra u otras personas ajenas a dicha organización, y sin perjuicio de las consecuencias procesales que de ello pudieran derivarse, las indagaciones realizadas sobre los pagos de FOCUS estaban plenamente amparadas por la apariencia de conexión con los hechos objeto de la causa y en modo alguno pueden tildarse de prospectivas", subraya el auto dando validez a la investigación.

En este sentido, rechaza que haya habido "temeridad" por parte de los investigadores y recalca que es conforme a derecho la investigación que la UDEF se encuentra realizando sobre Zapatero. Todo ello, habiendo cuenta de que la instrucción que lleva a cabo Calama incluye todas las acciones que la presunta organización criminal liderada por el expresidente habría cometido en el tráfico de influencias.