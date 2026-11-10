La Audiencia Nacional secunda a Calama y le permite investigar a Zapatero por sus influencias en Bolivia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha secundado el planteamiento del juez que instruye el caso de Plus Ultra, José Luis Calama, para investigar el supuesto tráfico de influencias de José Luis Rodríguez Zapatero para que el Estado de Bolivia perdonase una deuda millonaria a una empresa peruana.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señaló en un informe desvelado por este periódico que las influencias del expresidente del Gobierno no se circunscribían al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este también cobró una presunta mordida de 200.000 euros a cambio de influir en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de Bolivia –encargado de asuntos constitucionales— para que el Estado boliviano perdonase una deuda de 107 millones de dólares. El exlíder del PSOE pidió excluir esta operación de la instrucción que lleva a cabo Calama por considerar que se trata de hechos que exceden la contención de la causa.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional resuelve la apelación de Zapatero secundando a Calama y permitiéndole que investigue al exlíder socialista por este supuesto tráfico de influencias en Bolivia. La defensa de Zapatero aseguraba que estos hechos estaban completamente desvinculados de la causa principal. Así, según su planteamiento, los investigadores se habían excedido en la instrucción del caso vulnerando los derechos fundamentales de Zapatero.
Sin embargo, la sala asegura que los investigadores se toparon con este trato de Zapatero mientras estaban investigando otras supuestas acciones ilícitas y que, al considerar que podrían tener importancia, las incluyeron en un informe que posteriormente fue validado por Calama, que indicó la necesidad de investigar el caso.
"Al elaborar el informe 1907/26 pudo presentarse como inocuo a los ojos de la fuerza actuante, se convirtió en un hecho relevante y aparentemente relacionado con los hechos objeto de la investigación, cuando, en las comunicaciones aparecidas en los dispositivos intervenidos en la diligencia de entrada y registro del despacho del Sr. Rodríguez, surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria", recalca.
De hecho, rechaza de plano que la investigación pudiese ser prospectiva, como plantea la defensa liderada por el letrado Víctor Moreno Catena: "El análisis de los pagos efectuados a nombre de FOCUS al Sr. Rodríguez en modo alguno puede considerarse como prospectivo, o una actuación expresiva de un escrutinio completo, de una investigación general e indiscriminada de la vida de aquel orientada al descubrimiento de cualquier conducta, hasta entonces desconocida, que pudiera serle imputada como delictiva". Recalca que la investigación parte de un dato obtenido "legítimamente", lo que permite extender el contenido de la instrucción.
"En consecuencia, tanto si la investigación permite atribuir estos hechos, en caso de que resulten finalmente acreditados, a la organización inicialmente investigada, como si se trata de una actividad particular del Sr. Rodríguez o realizada por él con otra u otras personas ajenas a dicha organización, y sin perjuicio de las consecuencias procesales que de ello pudieran derivarse, las indagaciones realizadas sobre los pagos de FOCUS estaban plenamente amparadas por la apariencia de conexión con los hechos objeto de la causa y en modo alguno pueden tildarse de prospectivas", subraya el auto dando validez a la investigación.
En este sentido, rechaza que haya habido "temeridad" por parte de los investigadores y recalca que es conforme a derecho la investigación que la UDEF se encuentra realizando sobre Zapatero. Todo ello, habiendo cuenta de que la instrucción que lleva a cabo Calama incluye todas las acciones que la presunta organización criminal liderada por el expresidente habría cometido en el tráfico de influencias.