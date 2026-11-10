La Policía intercepta mensajes explicando cómo llevar "2 ó 3" niños por persona a las movilizaciones de la huelga

La Policía sabe que la huelga general se puede convertir en la ocasión perfecta para la explosión de ataques callejeros. Este último sábado se ha conseguido abortar otra revuelta y la noche de Halloween contaba con convocatorias que fueron anuladas gracias al golpe policial a la cúpula de Blocus en España.

Y en medio de todo ello, la Policía ha interceptado mensajes explicando cómo llevar a las movilizaciones de la huelga general a "dos o tres" niños por persona.

"Es una insensatez absoluta, cuando no una práctica diseñada para que los niños puedan servir de parapeto…", explica una fuente conocedora de esos mensajes. Si las revueltas nacen de las movilizaciones de la huelga general, la Policía debe poder actuar, precisamente, para aislar a los violentos. "Y si hay niños en medio se convierte en un tremendo problema para garantizar el orden público", explica la misma fuente.

Lo cierto es que los mensajes están revestidos de un tono benévolo, hasta familiar. "Pero dan una sensación de que esas movilizaciones son un sitio seguro para los menores". Y pueden no serlo si acaban en algarada o ataque callejero.

Esos mensajes establecen un supuesto protocolo cívico, que lo cierto es que explica cómo llevar a menores a las movilizaciones de la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Recomendaciones

El primer punto recomendado es el siguiente: "Lleguen puntuales al lugar de encuentro, para salir juntas". "Infórmese del recorrido, si es posible. Escriba en el brazo del menor el teléfono de la persona responsable, con rotulador permanente. Si es pequeña, añada también el nombre. Ponga su móvil en sonido y vibración, y cargado. Explique al menor para qué sirve el teléfono: si nos despistamos, que no se mueva del lugar y pida que alguien llame al número del brazo", señala ese protocolo, en este caso, originalmente en catalán.

Lo cierto es que el propio protocolo asume ya la posibilidad de que el menor se pierda, con lo cual, lo lógico sería recomendar que no asistieran. "Explíquele también qué haremos y cómo será la manifestación". "Lleve mochila de porteo o cochecito, por si el menor necesita descansar. Evite patinetes y bicis: acabará cargándolos un buen rato", completa la explicación.

"En la mochila […] Botiquín pequeño por caídas o arañazos: gasas, suero, desinfectante de heridas y tiritas", añade. "Mascarillas […] a veces el humo de las bengalas molesta mucho a la infancia", detalla. De nuevo, da por hecho un entorno que puede convertirse en inseguro para los menores.

"No se vayan solas: acompañadas siempre es mejor. Cada adulta se encarga de un máximo de 2 o 3 criaturas y sabe siempre dónde están. Recuente a los niños cada 15 o 20 minutos", apunta el protocolo.

"Siga las indicaciones de las personas coordinadoras de cuidados (chalecos de colores y cartel del Bloque Infantil).

Visibilizamos el blog infantil", añade. Y "si hay tensión: no corremos. Nos sentamos todas en el suelo: los menores en un círculo interior y las adultas alrededor, en un círculo exterior. Una persona explica a los menores qué pasa, con calma". Aquí ya se explica cómo actuar en momentos con alta tensión y enfrentamiento.