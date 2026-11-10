La UCO busca facturas 'falsas' por valor de más de 200.000 euros en la trama de blanqueo de Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra buscando una serie de facturas 'falsas' que superarían los 200.000 euros de valor en el marco de la nueva pieza separada que ha abierto el juez Ismael Moreno. Estas facturas serían una forma de blanqueo de capitales que habría utilizado la trama Koldo con José Luis Ábalos a la cabeza para esconder el pago de supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas a dedo.

La UCO ha iniciado este jueves una nueva operación relacionada con la investigación de los amaños en obra pública en el marco de la trama Koldo por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. Este, además, ordenó registros en la sede de Adif Alta Velocidad en busca de contratos sospechosos y la empresa Azvi, en Sevilla. Así, estos se han completado con seis detenciones y registros en casa del exministro en Valencia y de Cristian Corvillo en Córdoba.

Fuentes conocedoras del caso han revelado a Libertad Digital que otros dos registros se han dado en una localidad de la provincia de Córdoba llevando a cabo dos detenciones. Los investigadores buscaban en estos registros —además de las pesquisas llevadas a cabo en los anteriores registros— al menos un lote de cuatro facturas cuyo montante superaría los 200.000 euros.

Estas serían en realidad facturas 'falsas' realizadas ad hoc para el blanqueo de capitales que la trama Koldo habría realizado para ocultar el verdadero origen de sus ingresos. Para ello, habrían contado con los contactos de Cristian Corvillo, conocido como el exchófer de Pedro Sánchez en Andalucía durante las primarias en las que volvió a la Secretaría General del PSOE en 2017. Corvillo se habría valido de empresarios andaluces para realizar este blanqueo. El mencionado lote de facturas sería tan solo una parte de la investigación que ha llevado a los dos últimos detenidos, por lo que la cuantía de las facturas podría ser mayor si los investigados replicaron el modus operandi para realizar el supuesto blanqueo.

Otras fuentes han precisado que Corvillo tenía "línea directa" con Ábalos cuando este era un cargo de la Ejecutiva provincial del PSOE y el exministro ejercía como secretario de organización del partido. Esto es, en la etapa posterior a la victoria de Sánchez en las primarias. De hecho, Corvillo habría sido uno de los fieles defensores de Sánchez en los años en los que el partido se partió en dos entre los partidarios del actual líder socialista y los simpatizantes de la expresidenta andaluza Susana Díaz.

En este marco, las fuentes consultadas destacan que Corvillo habría sido la mano derecha en la citada guerra política de Luisa Ruiz, exalcaldesa socialista de Peñarroya —lugar de nacimiento de Corvillo— condenada a seis años de prisión por el denominado caso Rocket. En este, se destaparon adjudicaciones irregulares, facturas por trabajos que no se habían realizado y justificaciones de gastos que no se correspondían con el destino de las subvenciones.