Leticia de la Hoz renuncia como abogada de Koldo mientras sigue imputada en las cloacas del PSOE

La letrada que ha llevado la defensa de Koldo García desde hace más de un año ha renunciado a continuar ejerciendo como su abogada "por razones profesionales".

Leticia de la Hoz asumió la defensa de Koldo en junio de 2025 después de que el exasesor de José Luis Ábalos rompiese con el letrado Ismael Oliver por diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa. Según las diferentes investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era presuntamente el PSOE el que pagaba la defensa de Koldo ejercida por Oliver. Tras su ruptura judicial, Koldo eligió a De la Hoz como su letrada, que ya era abogada de Patricia Úriz, la expareja de Koldo.

"Por razones profesionales, cuyo contenido queda amparado por el secreto profesional, renuncio a continuar ejerciendo la defensa de Don Koldo García Izaguirre en esta causa. La renuncia ha sido comunicada previamente a mi defendido, con antelación suficiente para que pueda proveer a su defensa", explica la letrada en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Moreno mantiene abiertas al menos cuatro piezas enmarcadas en el caso Koldo.

Estas cuatro piezas en las que se encuentra imputado Koldo son: pagos en efectivo del PSOE —que podría derivar en la presunta financiación ilegal del partido que lidera Pedro Sánchez—; mordidas a cambio de adjudicaciones compra de material sanitario y mascarillas durante la pandemia; la trama de obra pública; y la última pieza separada que Moreno abrió la pasada semana para investigar el presunto blanqueo de capitales procedente de las mordidas por obra pública.

Leticia de la Hoz se encuentra imputada en el caso de las cloacas del PSOE por supuestamente mediar entre el partido y la empresaria Carmen Pano para que esta cambiase su declaración judicial, en la que aseguraba haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo que corresponderían a mordidas a cambio de favores en la Administración.

La última aportación que tuvo como imputada Leticia de la Hoz fue la entrega de dos facturas por valor de alrededor de 240.000 euros que corresponderían a la defensa de Koldo y que estarían pagadas por Dos mil palabras, la editora de Ok Diario. El director del citado diario, Eduardo Inda, niega haber pagado la defensa de Koldo.