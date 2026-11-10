Los Reyes y autoridades que han querido arropar a los familiares de las víctimas del accidente de Urda
Profundo dolor y tristeza en el funeral por las víctimas de Urda que se ha celebrado en la Catederal de Toledo. Don Felipe y doña Letizia, han presidido el funeral donde han arropado a los familiares.
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Don Felipe y doña Letizia han presidido el funeral organizado por la Archidiócesis de Toledo.
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A las 19:00 los Reyes han entrado por la Puerta de Reyes, cuya apertura solemne tuvo lugar el pasado 25 de octubre con motivo del inicio del Año Jubilar de la catedral. Allí han sido recibidos por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves y el obispo auxiliar de Toledo, César García Magan.
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Los Reyes se han situado en la parte izquierda del altar, al lado de los familiares. Estos han pedido que únicamente les saludaran los Reyes a la conclusión del funeral.
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A la conclusión del funeral, los Reyes han orado ante el Cristo de la Vera Cruz de Urda
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida a su llegada a la misa funeral con Cayetana Álvarez de Toledo.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid a su llegada a la catedral de Toledo
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Entre las autoridades han estado la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón y la ministra de Sanidad, Mónica García.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta de Extremadura, María Guardiola y la presidenta de Baleares, Margalida Prohens
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La presidenta del Congreso y Milagros Tolón conversando con Emiliano García-Page.
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Las autoridades presentes al funeral, han estado en la zona izquierda situada al lado del altar mayor. En la primera fila estaba con la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y la ministra de Sanidad, Mónica García.
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El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida acompañados del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, a su llegada al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la catedral de Toledo.
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Alberto Núñez Feijoo conversando con la presidenta de Cantabria y el presidente de Murcia.