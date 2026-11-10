Los Reyes y autoridades que han querido arropar a los familiares de las víctimas del accidente de Urda

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Las autoridades presentes al funeral, han estado en la zona izquierda situada al lado del altar mayor. En la primera fila estaba con la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y la ministra de Sanidad, Mónica García.