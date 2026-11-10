El juez que investiga las cloacas del Partido Socialista ha llamado a declarar al ex alto cargo del régimen venezolano Nervis Villalobos, para que declare como imputado en la causa después de haber recibido en su juzgado la documentación sobre su expediente de nacionalidad tramitada por la polémica Ley de Nietos del Gobierno.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pidió a Villalobos que aportase la documentación original relacionada con su expediente de nacionalidad. El juez pidió los "certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española". Durante su cita con el juez el pasado 30 de octubre Villalobos se negó a declarar. Según él, no disponía de los papeles originales que presentó para conseguir su nacionalidad porque lo hizo de manera presencial y tenía que pedirlos de vuelta a la Administración.

"Dada cuenta, a la vista de lo manifestado el pasado día 30.10.2026 por el Sr. Nervis Villalobos en esta sede judicial, y una vez obra unido al procedimiento su expediente de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica remitido por la Oficina del Registro Civil Central, cítesele nuevamente para que comparezca el próximo día 24 de noviembre de 2026 a las 10.30 horas a fin de prestar declaración en calidad de investigado conforme a lo ya acordado", señala la providencia del juez Pedraz, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó mensajes intercambiados entre Leire Díez y el abogado Ismael Oliver en los que se apuntaba, en relación a la tramitación del expediente de nacionalidad de Nervis, a "Félix" y a "Santos". "Y ya se me ha escapado ayer Félix", señala uno de los mensajes enviados por Leire Díez.

Más adelante la fontanera socialista escribió: "Ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo —de que se le hubiese rechazado la nacionalidad— era por la causa en la AN —Audiencia Nacional— en la que le piden 9 años. ¿Es Duro?".

Sin comprobaciones hasta la jura

El pasado 30 de octubre también acudió a la Audiencia Nacional el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, en calidad de testigo. Este señaló ante el juez que el Registro Civil no coteja la información que reciben sobre las solicitudes de nacionalidad enmarcadas en la Ley de Nietos hasta el momento de la jura.

En concreto precisó ante el juez que cuando hay un recurso y el objeto del mismo no es la documentación, no tienen obligación de cotejarla, como sucedió con Villalobos. De esta manera, cuando se le denegó la nacionalidad a Nervis por estar imputado en el caso Duro Felguera y se presentó el recurso, el Ministerio solo se pronunció por esa cuestión y no por la veracidad de los documentos.