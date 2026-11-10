Sira Rego pide a Protección de Datos que suspenda TikTok en España por los vídeos de abuso sexual infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que paralice temporalmente la actividad de TikTok en España por la presencia de vídeos con material de abuso sexual infantil. La petición se produce después de una investigación de Maldita.es que documentó más de mil vídeos de este tipo en la plataforma y denunció la respuesta de la compañía ante las alertas recibidas.

Rego ha recurrido al artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales urgentes cuando resulte necesario proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. La ministra considera que la situación requiere una intervención inmediata y ha confiado en que la Agencia responda con rapidez.

La ministra ha explicado este martes que el Gobierno ha remitido la solicitud a la Agencia Española de Protección de Datos para que valore la paralización de los servicios de TikTok en territorio español.

El artículo 66 del RGPD permite que una autoridad de control adopte medidas provisionales con efectos jurídicos en su territorio cuando concurran circunstancias excepcionales y exista una necesidad urgente de proteger los derechos de los afectados.

En España, la competencia para adoptar este tipo de decisiones corresponde a la AEPD. Rego ha defendido que la gravedad de los hechos justifica recurrir a este mecanismo extraordinario.

"Pueden estar seguros de que si dependiera de nosotros, TikTok estaría suspendido desde ayer", ha afirmado la ministra ante los medios de comunicación después de reunirse con representantes de la compañía en España.

Rego ha insistido en que ningún modelo de negocio puede situarse por encima de los derechos de los menores. Para ilustrar su posición, ha comparado la situación con la de un establecimiento físico en el que se produjeran hechos similares y que, según ha señalado, sería clausurado de manera cautelar.

Más de mil vídeos identificados en la investigación

La petición del Ministerio llega después de que Maldita.es publicara una investigación sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en TikTok.

La organización asegura haber identificado más de mil vídeos con contenido explícito de esta naturaleza. De ese conjunto, seleccionó una muestra de 50 vídeos que denunció ante la plataforma por considerar que contenían material ilegal.

Según los datos publicados por Maldita.es, esos 50 vídeos acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

La respuesta de TikTok a las denuncias constituye uno de los principales motivos de preocupación para el Ministerio de Juventud e Infancia. De los 50 vídeos comunicados, la plataforma habría eliminado únicamente cinco, el 10% de la muestra.

Otros 13 vídeos, equivalentes al 26%, fueron bloqueados exclusivamente para los usuarios de España. En el 6% de los casos, TikTok no habría ofrecido respuesta, mientras que en el 58% restante consideró que los contenidos no vulneraban la legislación ni sus propias normas.

No obstante, Maldita.es señala que más de la mitad de estos últimos vídeos fueron retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias.

Además, una vez transcurrido ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas continuaba activo, según los datos de la investigación.

La Fiscalía ya tiene conocimiento de los hechos

La solicitud a Protección de Datos no es la única iniciativa emprendida por el departamento que dirige Sira Rego.

Este lunes, la ministra remitió un escrito a la Fiscalía para poner en su conocimiento los hechos documentados por Maldita.es y pedir que valore las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores.

Entre las posibilidades planteadas figura la interrupción de los servicios de TikTok si la Fiscalía considera que resulta procedente.

Rego ha confirmado que el Ministerio está al tanto de las actuaciones de la Fiscalía y que este organismo ya trabaja en el asunto.

La ministra ha calificado de "muy graves" los datos conocidos después de reunirse con representantes de Maldita.es. A su juicio, la investigación pone de manifiesto un problema estructural relacionado con el funcionamiento de la plataforma.

En concreto, ha cuestionado el sistema de recomendaciones de TikTok y ha afirmado que su algoritmo "premia" la creación de espacios en los que se comparte y reproduce violencia sexual contra menores.

Las exigencias del Gobierno a TikTok

Durante la reunión con los representantes de la compañía, el Ministerio de Juventud e Infancia trasladó varias exigencias para que la plataforma actúe sobre los contenidos denunciados.

En primer lugar, reclamó la retirada inmediata de los vídeos y perfiles identificados por Maldita.es. También pidió que las pruebas se conserven y se pongan a disposición de la Fiscalía para facilitar las investigaciones correspondientes.

El departamento de Rego solicitó, además, un balance verificable de las actuaciones realizadas por TikTok y explicaciones sobre los motivos por los que solo cinco de los 50 vídeos denunciados habían sido eliminados.

Otra de las peticiones consiste en revisar de forma urgente y mediante intervención humana las denuncias recibidas. El Ministerio considera necesario que la compañía disponga de un sistema de moderación capaz de detectar y retirar este tipo de material.

También reclamó cambios en los sistemas de recomendación para impedir que amplifiquen contenidos relacionados con la violencia sexual contra menores.

Entre las cuestiones planteadas figura igualmente el cumplimiento de la prohibición de acceso a menores de 13 años que establece la propia normativa de TikTok.

TikTok no concreta nuevas medidas

Según el relato de Sira Rego, los representantes de la compañía mantuvieron una actitud "amable" y mostraron disposición a continuar el diálogo con el Gobierno, aunque no ofrecieron respuestas concretas a las exigencias planteadas.

La empresa trasladó que estudiaría y evaluaría la situación, pero señaló que las medidas solicitadas eran "muy complicadas".

La ministra ha lamentado que TikTok no se comprometiera a realizar una auditoría ni a establecer mecanismos de verificación que permitan comprobar las actuaciones anunciadas.

El Gobierno también ha planteado a la compañía que suspenda voluntariamente su actividad en España mientras resuelve las deficiencias detectadas y garantiza el cumplimiento de sus obligaciones.

Rego ha defendido que existen soluciones técnicas para abordar este problema y ha apuntado tanto a la suspensión cautelar de determinados perfiles como a la modificación de los algoritmos de recomendación. "Frente a un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica", ha señalado.

La titular de Juventud e Infancia ha asegurado que el Ejecutivo va a "ir con todo" y que está activando las medidas disponibles para exigir responsabilidades y reforzar la protección de los menores en las plataformas digitales.