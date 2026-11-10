Solemne funeral presidido por los Reyes por las víctimas de Urda con la clamorosa ausencia de Sánchez

Don Felipe y doña Letizia han presidido el funeral por las 69 víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, que se ha celebrado en la catedral de Toledo. No ha sido un funeral de Estado, sino una celebración religiosa de sufragio y recuerdo por las víctimas organizada por la Archidiócesis de Toledo. Aun así, los Reyes han ocupado la presidencia de honor del funeral.

A las 19:00, entre "vivas", vestidos de riguroso luto y con las campanas de la catedral tocando 'a difunto', los Reyes han entrado por la Puerta de Reyes, cuya apertura solemne tuvo lugar el pasado 25 de octubre con motivo del inicio del Año Jubilar de la catedral.

Allí han sido recibidos por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán. Desde ahí se han dirigido hacia la zona izquierda del altar, ocupando un lugar destacado como representación de la Jefatura del Estado. Como suele ser habitual, Felipe VI se ha santiguado ante el altar, mientras que la reina Letizia ha preferido hacer una ligera inclinación de cabeza.

El funeral se ha pensado para dar protagonismo a las familias, a quienes se les ha situado frente al altar. A la derecha del altar se han situado los representantes políticos e institucionales, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

También ha estado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acudido acompañado de las diputadas nacionales Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de Baleares, Margalida Prohens; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros representantes institucionales, civiles, judiciales y militares.

Además de la ausencia de Pedro Sánchez, que ha preferido acudir a Barcelona para grabar un podcast con Jordi Wild en vez de acudir al funeral de Toledo, tampoco ha estado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha explicado durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa que su intención "es respetar la intimidad de los allegados de los fallecidos".

Los vecinos de Urda llevando las velas en memoria de las víctimas

Para dar cabida al mayor número de asistentes, la misa se ha celebrado en el crucero de la catedral, con el altar situado en el lado sur de la nave, ante la llamada 'Puerta de los Leones', con la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda situada en la esquina anterior derecha del presbiterio. Una imagen que, por primera vez en 400 años, ha salido de la localidad para presidir el funeral en la catedral. La imagen ha estado acompañada por 69 velones encendidos, uno por cada una de las personas fallecidas, como homenaje y recuerdo a las víctimas, que han portado 69 fieles de Urda nada más comenzar la ceremonia, mientras sonaba la música de Bach en el órgano de la catedral.

Un funeral que ha sido presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y concelebrado por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo; el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán; el nuncio apostólico en Mozambique, Luis Miguel Muñoz Cárdaba; y los obispos de Albacete, Ángel Román Idígoras; de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea; de Cuenca, José María Yanguas y el obispo de Sigüenza-Guadalajara, Julián Ruiz Martorell, así como los obispos eméritos de Toledo, Albacete y Segovia, Braulio Rodríguez, Ángel Fernández Collado y Ángel Rubio, respectivamente. También han estado acompañados de varios vicarios, el deán de la Catedral Primada y los párrocos de Urda, José Miguel Fernández, y de Los Yébenes, Fernando Fernández de Bobadilla. Han sido casi un total de 70 sacerdotes.

La lectura de la misa funeral ha sido proclamada por Ana Benítez, familiar de una víctima. Después se ha leído el salmo 22 como salmo responsorial, más conocido como "El señor es mi pastor, nada me falta". El Evangelio proclamado ha sido el de según San Lucas. El arzobispo ha querido destacar en su homilia "La angustia de quienes han perdido a sus seres queridos nos llevan al misterio de la fragilidad humana. A las familias que han perdido a sus seres queridos queremos decirles que sentimos como propio vuestro dolor. Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo. Hay abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar. No tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento, pero sí queremos ofreceros nuestro cariño, nuestra oración y nuestra cercanía más sincera".

Asimismo, ha recordado a las familias que "queremos acompañar vuestro silencio, respetar vuestras lágrimas y sostener vuestra esperanza. Vuestro dolor no nos resulta ajeno: es un dolor que nos conmueve y que hacemos nuestro".

Ha sido una homilía valiente y difícil, el arzobispo de Toledo les ha dicho a las familias que "no perdáis la esperanza. Todo un pueblo se siente unido en el dolor y en la esperanza. Que esto nos haga crecer en caridad. Pero esta solidaridad debe convertirse también en un compromiso firme: que se aclaren las causas y se asuman las responsabilidades que correspondan. Que tengan justicia las familias. Que se pongan todos los medios necesarios para que estas tragedias no vuelvan a producirse".

Para finalizar, ha querido recordar la presencia de los Reyes para visitar y dar consuelo a la veintena de heridos que entonces permanecían hospitalizados.