Trenes cancelados, estaciones llenas y colapso en el resto del transporte: así arranca la huelga de maquinistas

La primera jornada de huelga de maquinistas de esta semana ha comenzado con importantes problemas en la red ferroviaria de distintas ciudades españolas. Seis líneas de Cercanías de Madrid permanecen ya sin servicio y en Rodalies de Cataluña se han cancelado seis de cada diez trenes previstos dentro de los servicios mínimos. Renfe ha denunciado que las circulaciones no están cumpliendo con lo programado y pide a los viajeros que busquen alternativas de transporte.

El paro, convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), está dejando escenarios complicados en las principales estaciones de España. Las pantallas informativas reflejan las consecuencias, con numerosas conexiones de Media y Larga Distancia que aparecen anunciadas como "suprimidas por la huelga".

En Madrid, por ejemplo, aunque la situación va cambiando según avanza la jornada, las líneas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8 de Cercanías no están circulando. A ello se suman las dificultades en las líneas C-7 y C-10, donde apenas está circulando "algún tren puntual", según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales.

De hecho, numerosos usuarios están denunciando en redes sociales que los tornos de acceso a los andenes de Cercanías permanecen cerrados. La escena resulta en decenas de viajeros esperando frente a las barreras, pendientes de que se reanude la circulación y de que los avisos por megafonía o el personal de seguridad les permitan acceder.

Hoy, los tornos de acceso a la C5 de cercanías se encuentran directamente cerrados.

Los servicios mínimos no se cumplen. pic.twitter.com/RMh9Q5V2i6 — Hardcorcón (@Hardcorcon) November 10, 2026

La operadora ha atribuido esta situación al "incumplimiento de los servicios mínimos establecidos", una circunstancia que también está marcando el inicio de la jornada en Cataluña. En Barcelona, a las 6:30 horas ya se habían cancelado el 60% de los trenes que debían circular dentro de los servicios mínimos. Media hora antes, a las 6:00, 14 de los 25 trenes previstos para garantizar el servicio ni siquiera habían salido.

Desde Renfe han reconocido esta situación y han recomendado recurrir a "medios de transporte alternativos". Una advertencia que la compañía ya había trasladado a los viajeros este lunes, cuando alertó de que el servicio ferroviario se vería "muy afectado", con demoras y una disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones. También anunció que los cambios y las anulaciones podrían realizarse sin coste.

Sin embargo, la situación está derivando en el atasco del resto de transporte público. Por ejemplo, en la capital, aunque el Consorcio Regional de Transportes de Madrid había indicado que tanto Metro de Madrid como los autobuses de la EMT y los autobuses interurbanos iban a estar coordinados ante el esperado aumento de usuarios, la situación en las estaciones del suburbano es caótica.

Transporte de Madrid

Huelga Renfe cercanías

Estación puerta del sur 6:15 pic.twitter.com/6BYvR3GvUK — jose maria (@josemaria149233) November 10, 2026

Cabe recordar que, en Madrid, el Ministerio de Transportes había establecido que circulase el 75% de los trenes habituales durante las horas punta y el 50% durante el resto del día.

Las franjas de mayor actividad comprenden de 6:00 a 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas. En Cataluña, por su parte, los servicios mínimos fijados para Rodalies eran del 66% en hora punta y del 33% durante el resto de la jornada.

Para el conjunto de los servicios ferroviarios nacionales, los mínimos establecidos se situaban en el 65% en Media Distancia, el 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia y el 20% en Mercancías.

Afecciones en más comunidades

Los problemas no se limitan a Madrid y Barcelona. La huelga también estaba prevista que afectase de forma importante a las conexiones ferroviarias de otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, tanto en los servicios internos como en los enlaces de Media y Larga Distancia.

En Valencia, estaban previstas supresiones de trenes a primera hora entre Joaquín Sorolla y Madrid Chamartín, con afecciones también a las conexiones con Cuenca y Cartagena. Alicante y Murcia, así como los trayectos entre San Vicente del Raspeig y Villena y entre Jávea y Alcoy, figuran igualmente entre los servicios afectados.

En el norte de la comunidad, el corredor entre Castellón de la Plana y Vinaroz tenía previstas ocho circulaciones afectadas durante este martes. Además, las conexiones entre Madrid y Alicante contemplaban cancelaciones tanto por la mañana como por la tarde.

Dos jornadas más de movilizaciones esta semana

La jornada de este martes, iniciada a las 00:01 horas y prevista hasta las 23:59, es la primera de las dos convocatorias de huelga planteadas por Semaf esta semana en el grupo Renfe. El sindicato reclama al Ministerio de Transportes y a las principales empresas y organismos públicos del sector "el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria".

La siguiente convocatoria llegará el jueves 12 de noviembre, aunque en este caso los paros serán parciales y se concentrarán en tres franjas horarias: de 6:20 a 9:20, de 14:20 a 17:20 y de 21:20 a 23:20 horas. Entre ambas jornadas tendrá lugar la huelga general del miércoles 11 de noviembre, que también afectará al transporte ferroviario.