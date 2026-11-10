Un ingeniero civil, sobre el estado del tren: "Vamos a tardar más de una legislatura en recuperar los estándares"

El ingeniero Salvador García-Ayllón cree que España necesitará posiblemente más de una legislatura para devolver su red ferroviaria al nivel que tenía hace una década. Sus declaraciones se emitieron en La Trinchera de Llamas, de esRadio, en un repaso al estado del ferrocarril tras el accidente de Urda (Toledo).

El programa abrió con el funeral celebrado la víspera. La iglesia parroquial de San Juan Bautista acogió el funeral por los 69 fallecidos en el accidente del pasado miércoles. La investigación técnica sigue abierta: los investigadores han recuperado las cajas negras de ambos convoyes y también están examinando las comunicaciones del centro de control, los registros de circulación y los telefonemas. Según explicó el periodista Ignacio Bravo, Urda ha vuelto a poner sobre la mesa el estado de la red ferroviaria española, porque a estos graves accidentes se suman las incidencias, averías, limitaciones de velocidad y retrasos que se han convertido en una constante para muchos viajeros.

Un déficit "de muchos años"

García-Ayllón situó el origen del problema en el mantenimiento de la red. El ingeniero habló de un déficit de inversión en mantenimiento "larvado de varios años". Añadió que a ese retraso se suman errores de gestión: "Esto habrá que acompañarlo también de decisiones que se han tomado mal y que tendrán que ser revertidas".

Más tráfico y más incidencias

Según explicó, el ferrocarril español soporta cada vez más tráfico, pero también acumula más incidencias, retrasos y problemas de mantenimiento. El primer dato procede de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). De acuerdo con los registros, si se suman accidentes e incidentes ferroviarios, el total ha pasado de 50 en 2018 a 128 en 2024, un incremento del 156 %.

La puntualidad es el segundo frente. Según los datos de Renfe, en junio de este año el 45 % de los trenes AVE y de larga distancia llegaron con más de 5 minutos de retraso, y uno de cada cuatro acumuló al menos 15 minutos de demora. El retraso medio, según la misma información, ha pasado de 8 a más de 10 minutos en un solo año, casi un 29 % más.

Cerca de mil limitaciones de velocidad

Las limitaciones temporales de velocidad son uno de los síntomas más visibles para el viajero. Según los registros de Adif, consultados a finales de agosto, había cerca de 1.000 limitaciones temporales de velocidad repartidas por toda la red.

El programa recordó también los cambios en las indemnizaciones por retraso. Renfe devolvía antes la mitad del billete por retrasos superiores a 15 minutos y el importe completo a partir de 30. Ahora hay que superar 1 hora para recibir una compensación y 90 minutos para recuperar todo el dinero.

Además, la pérdida de confianza podría estar afectando a la propia demanda: entre enero y abril de este año la alta velocidad transportó casi un 20 % menos de pasajeros que en el mismo periodo de 2025.

La inversión por habitante

La falta de inversión que describía García-Ayllón aparece también en un estudio del Instituto Juan de Mariana, recogido este viernes por El Debate. Según ese informe, la inversión pública en el total de las infraestructuras por habitante ha caído un 65 % desde 2009. España ha pasado de invertir 752 euros por habitante en 2009 a solo 265 euros en 2025.

El ingeniero fue prudente con los plazos, pero claro en el horizonte. "Yo creo que posiblemente vamos a tardar más de una legislatura en recuperar los estándares", explicó. Ese plazo, matizó, solo se cumpliría "tomando buenas decisiones y volviendo al rigor y a la buena gestión". La meta, según García-Ayllón, es recuperar "lo que teníamos hace 10 años, que era un poco la joya de la corona".