Un invasor reconoce a la juez Tardón que los gendarmes marroquíes le "empujaron" para que cruzara la frontera en Ceuta

La juez María Tardón ha recogido este martes el testimonio de cuatro testigos marroquíes que han declarado que los gendarmes de Marruecos dirigieron a la masa de gente hacia el mar para que cruzaran la frontera de España y accediesen a la ciudad española. Uno de ellos incluso ha asegurado que lo "empujaron" al agua para que cruzara la frontera.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 fijó la semana pasada la declaración de cuatro testigos protegidos en la causa en la que investiga la invasión de Ceuta perpetrada desde Marruecos a finales del pasado julio. La citación correspondía a una petición realizada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, en línea con las anteriores practicadas, que ya señalaron a los gendarmes marroquíes como organizadores de la invasión.

Según han señalado fuentes presentes en la declaración a Libertad Digital, dos de los testigos han señalado que policías y auxiliares dieron indicaciones para acceder a Ceuta por la playa y el espigón. En concreto, uno de ellos sitúa temporalmente las indicaciones en el 31 de julio. Por su parte, el segundo testigo ha declarado que el 30 de julio observó camiones, taxis y otros vehículos transportando gente hacia la frontera. No obstante, no ha sido capaz de identificar quién organizaba estos camiones ni si cobraban por el traslado.

El tercer testigo en declarar este martes ha precisado que recibió mensajes en redes sociales que mencionaban una supuesta regularización para aquellas personas que entrasen en España y un mensaje de un amigo que le informaba de que se habían relajado los controles. Estos mensajes corresponderían a las redes de más de 180.000 seguidores que detectó el CENIF y que incluyó en sus alarmas emitidas a la Delegación del Gobierno de Ceuta, en ese momento dirigida por Miguel Ángel Pérez Triano.

En concreto, uno de los testigos ha declarado que incluso los gendarmes le "obligaron" a entrar al agua por el espigón: llegaron a "empujarle" para que entrara al mar y así pasar a nado la frontera hacia territorio español.

La magistrada aglutina numerosos documentos y archivos de vídeo por parte de las autoridades fronterizas que confirman la pasividad de los gendarmes marroquíes durante la invasión de Ceuta. Parte de ese material audiovisual muestra cómo varios militares del Reino de Marruecos daban directrices para que los inmigrantes ilegales entraran en territorio español. Algunos de ellos se muestran entre risas mientras trasladan esas directrices.