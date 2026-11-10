Un policía avisa tras la bomba de Oviedo: "La violencia está creciendo de forma exponencial"

El portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez, ha lamentado la muerte de un policía del grupo de guías caninos y la grave herida de un agente del TEDAX, que ha perdido una pierna, tras la explosión de una mochila trampa en un portal de Oviedo, y ha advertido de que la delincuencia habitual utiliza ya armas de fuego y explosivos caseros letales.

En La Noche de Cuesta, Gutiérrez ha explicado que el agente del TEDAX se encuentra estable dentro de la gravedad. Desde el sindicato siguen abatidos por la pérdida de su compañero y también del perro que trabajaba con él, "que al final siempre es como un compañero más". "La violencia está creciendo de una forma exponencial, brutal. Necesitamos un cambio inmediato. Si esto continúa así, nadie va a estar seguro en este país", ha afirmado.

El portavoz ha relatado cómo se desarrollaron los hechos. Esa mañana, varios vecinos alertaron a la sala del 091 de un tiroteo. A su llegada, los agentes encontraron a un padre con una hija de 17 años herida por impactos de bala, a la que evacuaron al hospital. En el interior del portal, sobre los buzones, hallaron una mochila con un artefacto que tenía una luz parpadeante. Se activó entonces el dispositivo previsto, con guías caninos y TEDAX.

Al estar la mochila sobre los buzones, el perro no podía acceder, por lo que se decidió bajarla y sacarla hacia la calle. "Esa acción es precisamente la que ha evitado que haya víctimas civiles, porque si la explosión se hubiera producido en el interior, seguramente habría provocado más víctimas", ha explicado. A pesar de los protocolos, la muerte de su compañero fue inevitable, porque "era el fin que tenía esa trampa explosiva".

Gutiérrez ha confirmado que el principal responsable, conocido como el Ruso, no ha sido detenido y sigue escondido, mientras agentes del GEO, los GOES, la UIP y la policía judicial lo buscan. "No vamos a parar hasta dar con él. Se puede esconder donde quiera, pero le vamos a encontrar", ha asegurado, y ha dicho esperar que caiga sobre él "todo el peso del Estado de Derecho". Su pareja sí ha sido detenida.

Sin querer dar pistas sobre la investigación, el portavoz ha explicado que existía una discusión con una parte vecinal y que los implicados son personas conocidas por la policía y detenidas en numerosas ocasiones. "Este tipo de personas no tienen que estar en la calle. Nos encontramos todos los días detenidos que llevan decenas de detenciones anteriores y están en libertad", ha señalado, advirtiendo de que "ahora la delincuencia habitual lleva más armas blancas, más armas de fuego y también hace explosivos caseros letales".