Así es 'El Ruso', el fugitivo por la explosión de Oviedo: quince años de antecedentes por amenazas, hurtos y lesiones

Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', llevaba más de quince años apareciendo en los registros policiales antes de convertirse en el principal sospechoso de la explosión que este martes acabó con la vida de un subinspector de la Policía Nacional en Oviedo. Su historial acumula una decena de antecedentes por delitos comunes y distintos enfrentamientos con vecinos. Ahora, las fuerzas de seguridad lo buscan por su presunta implicación en el tiroteo contra una adolescente de 17 años y la colocación de una mochila bomba que también dejó gravemente herido a un agente de los Tedax.

Nacido en febrero de 1962, Ferrero es un ciudadano español al que sus vecinos del barrio de Villafría conocen como 'El Ruso'. El sobrenombre procede de su relación con Tatiana, una mujer de origen ruso con la que convivía y que ha sido detenida en el marco de la investigación, según publica El Español. La pareja era conocida tanto por los residentes de la zona como por las fuerzas de seguridad debido a los conflictos en los que presuntamente se había visto involucrada.

Según fuentes policiales consultadas por El Confidencial, el sospechoso cuenta con una decena de antecedentes desde 2010 por amenazas, hurtos, lesiones, daños y coacciones. El último corresponde a un hurto registrado este mismo año. El Español añade que también constan actuaciones relacionadas con riñas y drogas, y sitúa sus dos últimos hurtos en 2025 y 2026, uno de ellos cometido en un centro comercial.

No se trataba, por tanto, de un desconocido para los agentes de Oviedo. Fuentes de la Policía Local consultadas por El Español aseguran que habían intervenido en numerosas ocasiones por incidentes relacionados con Ferrero, al que describen como "el matón de la zona". Su nombre aparecía en distintos partes policiales por problemas de convivencia y enfrentamientos con otros residentes. Algunos vecinos también lo recuerdan por su comportamiento conflictivo.

🔴 Manuel Ferrero Álvarez es el autor del asesinato de dos agentes de la Policía Nacional en #Oviedo con una mochila con explosivos. https://t.co/drhf6yZ0f9 pic.twitter.com/22KAbTwmnj — RO-1 (@Undercover_Camo) November 10, 2026

Una disputa vecinal como origen del ataque

El historial de enfrentamientos del sospechoso ha cobrado especial relevancia para los investigadores, que consideran que una discusión con otros residentes del edificio pudo desencadenar los acontecimientos del martes. Ferrero vivía en un bloque de viviendas sociales de la calle Rafael Urrusti, donde se produjeron los disparos y posteriormente fue localizado el artefacto explosivo.

Las fuentes policiales consultadas por El Español señalan que existían desavenencias anteriores entre el fugitivo y la familia de la adolescente herida. No obstante, todavía no se ha determinado qué provocó el enfrentamiento. Los investigadores contemplan distintas posibilidades, desde problemas de convivencia hasta cuestiones económicas u otros conflictos personales.

Algunos vecinos han planteado una explicación alternativa relacionada con un posible desahucio del sospechoso. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por los investigadores y, por el momento, la principal hipótesis policial continúa siendo la de una disputa vecinal.

Los hechos comenzaron a primera hora de la mañana, cuando Ferrero presuntamente abrió fuego contra una joven de 17 años, hija de uno de los vecinos con los que mantenía desavenencias. Según las fuentes policiales citadas por El Español, la menor habría recibido entre cuatro y cinco disparos, uno de ellos en la cadera. Fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (Huca), donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Su vida no corre peligro.

Tras recibir el aviso, la Policía Nacional se desplazó al inmueble y localizó una mochila sospechosa en uno de los rellanos. Los especialistas de Guías Caninos y de los Tedax intervinieron para retirar el artefacto del edificio, pero la bolsa explotó durante la operación.

La detonación acabó con la vida de Juan José Rodríguez Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos, y de Deny, el perro detector de explosivos que lo acompañaba. Otro agente de los Tedax resultó gravemente herido y tuvo que ser intervenido de urgencia. Según la información publicada por La Voz de Asturias este miércoles, el policía permanece hospitalizado, aunque fuera de peligro.

La Policía busca el coche de su madre

La fuga de Ferrero ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial en Oviedo, con la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) desplazados desde La Coruña. Las autoridades consideran que el sospechoso es peligroso y podría continuar armado.

Uno de los primeros objetivos de los investigadores fue localizar un Mercedes azul que Ferrero había heredado de su madre. Según informa El Español, el vehículo fue encontrado estacionado en una plaza de Oviedo, por lo que los agentes ampliaron sus pesquisas a otros posibles medios de transporte.

La Policía también solicitó la colaboración de los taxistas de la ciudad. A las 9.53 horas del martes, los profesionales recibieron un aviso en el que se preguntaba: "¿Alguno recogió esta mañana sobre las 07.30 horas a un señor de unos 65 años, calvo con albornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central".

Las comprobaciones se han extendido a hostales, pensiones y alojamientos turísticos. Los agentes también han buscado al sospechoso en el cementerio, una línea de investigación relacionada con la importancia que, según fuentes policiales citadas por El Español, concedía Ferrero al fallecimiento de su madre. Esas fuentes aseguran que estaba obsesionado con su muerte.

Mientras tanto, la investigación ha alcanzado a su pareja, Tatiana, conocida también como 'La Rusa'. La mujer fue detenida para esclarecer su posible participación en los hechos y determinar si colaboró en la colocación del explosivo o en la posterior huida de Ferrero, según el citado medio.

Los investigadores tratan ahora de reconstruir los movimientos del fugitivo y averiguar cómo obtuvo el arma utilizada contra la adolescente y el artefacto explosivo. Fuentes policiales consultadas por La Voz de Asturias consideran que sus antecedentes por delincuencia común alejan inicialmente la hipótesis de una motivación terrorista, aunque las pesquisas continúan abiertas.

La Policía Nacional mantiene los controles y registros para localizar a Ferrero ante el temor de que pueda estar armado y se atrinchere si se ve cercado por los agentes.