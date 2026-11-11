Continúa la llegada de ilegales (y cadáveres) a Ceuta: la Guardia Civil, con una sola patrullera, "al límite"

La entrada de ilegales a Ceuta continúa produciéndose, ante la ausencia de medidas extraordinarias —pese a que el Gobierno las anunció— desde la avalancha masiva de los días 30 y 31 de julio, durante la que más de 100.000 inmigrantes cruzaron —la mayoría a nado, por la playa del Tarajal, y otros a pie, pasando por el espigón— la frontera con Marruecos.

Según explican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la ciudad autónoma, "los nadadores han parado prácticamente". Los que llegan lo hacen por el espigón de Benzú y proceden fundamentalmente del África subsahariana. No obstante, "el goteo de saltos por la valla es diario" y ha aumentado el flujo de los que llegan "en embarcaciones rudimentarias o kayaks".

"Llegan familias enteras en Kayak", nos confirma la portavoz del movimiento Mujeres Caballas —Maxi Lacasa— a Libertad Digital. La explicación que Salvamento Marítimo ha transmitido a las impulsoras del movimiento cívico es que "sólo tienen una patrullera" y "entran por las dos bahías". "Mientras llegan a una, pasan por la otra", sentencia. "Están al límite".

"A veces entran tres o cuatro embarcaciones en una sola noche", añade Lacasa. "No aumentan los refuerzos y seguimos desprotegidos", exclama. "Nos preguntamos qué alternativas hay previstas para garantizar la seguridad en la frontera", insiste. "Todo esto está elevado, el Gobierno tiene conocimiento y no cambia nada".

"Lo menos que cabe esperar es que haya dos patrulleras, para poder cubrir cada uno de los espigones por los que están entrando", reflexiona la portavoz de Mujeres Caballas, que recuerda el lema de la manifestación que han convocado para el próximo 21 de noviembre en la ciudad autónoma: "Ceuta sigue esperando".

Dos nuevos cadáveres

Tampoco ha cesado el hallazgo de cadáveres en las aguas cercanas a la costa ceutí. Algunos son todavía de los inmigrantes que participaron —sin éxito— en el gran asalto, pero otros pertenecen a los que —una vez en Ceuta— han intentado llegar a la Península por sus propios medios y han encontrado la muerte en el mar.

🕯️ El drama migratorio se cobra otra vida en Ceuta 🌊 Segundo cadáver recuperado en apenas seis días. Desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio, los fallecidos superan con holgura el centenar en ambas orillas del Estrecho. ⚓ Guardias civiles del Servicio Marítimo, GEAS y… — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) November 6, 2026

Los dos últimos cuerpos se encontraron el 31 de octubre y el 6 de noviembre. El avanzado estado de descomposición del segundo de ellos —sin nada de tejido ya en algunas partes— hace pensar que puede corresponder a uno de los nadadores de la avalancha de finales de julio que no logró su objetivo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado calculan que la cifra de cadáveres recuperados del agua en ambas orillas —la española y la marroquí— supera la de 140 fallecidos, aunque las autoridades del reino alauí se niegan a reconocerlos. Tanto es así que los 100 hallados hasta mediados de agosto fueron enterrados en Sidi Embarek, el cementerio musulmán de Ceuta.