El Gobierno usa la huelga para olvidar la tragedia de Urda

El repaso de la actualidad en esRadio, una jornada marcada por la huelga general.

Las familias de las víctimas se apoyan en los reyes

Los Reyes, aplaudidos a su llegada a la Catedral de Toledo en ausencia de Sánchez, son portada en los cuatro periódicos de tirada nacional. No por anunciada es menos sorprendente la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral en memoria de las 69 víctimas mortales de la tragedia de Urda.

Su plantón contrasta con la representación del PP en la misa. Tienen en LD una amplia galería de imágenes en la que pueden ver la amplia representación institucional. No faltó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (que acusó a Sánchez de "no respetar ni a los muertos") ni los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por su partido; estaba también el alcalde de Madrid y, en representación del Gobierno central, Sánchez envió a cuatro ministros. Los asistentes a la ceremonia interpretan la ausencia del presidente —que, como se demuestra en las imágenes captadas por Okdiario, estaba en Cataluña grabando un pódcast con Jordi Wild— como un gesto de cobardía. También ABC, que le acusa de "disfrazar el miedo al abucheo con el respeto a la aconfesionalidad del Estado". La Razón considera que "vuelve a imponerse el cálculo electoral. En plena precampaña, Sánchez parece más preocupado por evitar imágenes incómodas, titulares adversos y el desgaste que una tragedia ferroviaria puede provocar en su Gobierno y en el electorado". Tampoco viajó a Toledo Santiago Abascal. Y, como ya ha ocurrido en demasiadas ocasiones en los últimos tiempos —en la Dana o en Adamuz— el arzobispo de Toledo ha pedido "que se aclaren las causas y se asuman las responsabilidades que correspondan. Que tengan justicia las familias. Que se pongan todos los medios necesarios para que estas tragedias no vuelvan a producirse".

Los sindicatos hacen campaña por el Gobierno

La Vanguardia admite en portada que "los sindicatos se la juegan en una huelga con trasfondo electoral". Señala que "justifican en la vivienda y los sueldos un paro que no va contra el Gobierno ni es por una medida concreta". Dice El Mundo que La Moncloa ve una oportunidad para desgastar al PP y Vox y Sánchez ha confirmado que ha dado libertad a sus ministros para secundar los paros. De hecho, ninguno tiene agenda este miércoles, dicen que "por respeto", pero aseguran que trabajarán desde sus despachos. Ignacio Camacho lo agradece: "Muchos españoles agradeceríamos una tregua siquiera de veinticuatro horas en el habitual tostón propagandístico. Bien mirada, esta huelga absurda, impúdicamente partidista, es como un día de reflexión anticipado". En un duro editorial, el diario que dirige Joaquín Manso acusa al presidente del Gobierno de llevar "hasta los centros de trabajo la división que promueve en torno a sí mismo. Es una característica propia de los gobernantes populistas: obligar a los ciudadanos a retratarse en su rechazo o adhesión al líder". ABC denuncia que "los liberados sindicales cuestan 1.900 millones anuales". Según datos del Instituto Juan de Mariana, las horas que usan 320.882 delegados equivalen al trabajo de 44.000 empleados a tiempo completo. Además, según La Razón, "UGT y CCOO ocupan 52 edificios públicos que dan para 1.415 pisos", muchos rehabilitados con fondos europeos. Las centrales sindicales han permanecido ocho años en silencio, sin manifestarse ni convocar huelgas pese a que Sánchez ha convertido a España en la campeona del paro y, cuando el presidente llamó a rebato adelantando los comicios, no tardaron en sumarse a una huelga inicialmente convocada por el pseudosindicato Sindicato de Inquilinas por la precariedad de la vivienda. Escribe Leyre Iglesias que cumplieron así "el que pueda hacer, que haga" que le reprochan a Aznar. Dice Leyre que "si al Gobierno le interesa, si el Gobierno llama a secundarla, si el Gobierno la utiliza, si el Gobierno la festeja, quizá sea lo que parece: una huelga gubernamental".

Los piquetes acosan a los trabajadores

El temor al pinchazo que prevén los expertos lleva a El País a huir del triunfalismo y a centrar las responsabilidades del éxito o el fracaso en los convocantes: "Los sindicatos miden su fuerza entre los ataques de la derecha", titulan en portada. Estas primeras horas de huelga han dejado los primeros altercados protagonizados por el llamado Sindicato de Inquilinas. Los huelguistas más radicales atacaron ya anoche, víspera de los paros oficiales, varias oficinas de la empresa Alquiler Seguro. En Es la Noche de Cuesta, su portavoz denunciaba "amenazas e intimidaciones", así como la vandalización de las instalaciones. En Madrid, tal y como publica LD, muchos comercios amanecen tapiados, blindados con tablones de madera para evitar los destrozos de los piquetes. A pesar de estos altercados, que se han producido también en Barcelona, hasta los mandos sindicales, según Vozpópuli, prevén un pinchazo histórico de la huelga general con un seguimiento próximo al 20%. También empiezan a temerlo en La Moncloa y Ferraz y, poniendo la venda antes de la herida, trasladan a El Confidencial que es posible que participe menos gente en las movilizaciones por la lluvia.

El Gobierno dispuesto a comprar votos a través del BOE

El Gobierno intentará "rascar" votos a través de los "martes sociales", día habitual de los Consejos de Ministros, y cualquier fecha que se preste. Como destaca ABC, el Gobierno hará campaña desde La Moncloa y el BOE. Habrá dos Consejos de Ministros extraordinarios, este viernes —coincidiendo con el arranque de la campaña— y el 20 de noviembre, que se suman a los ya previstos del 17 y 24 de manera ordinaria. Y mañana mismo van a llevar a la Diputación Permanente la votación de los decretos de vivienda recuperados tras la derrota parlamentaria que promovió el adelanto electoral. No se descarta, además, que el Gobierno amnistíe al ex-FGE, Álvaro García Ortiz, condenado por filtrar datos privados de la expareja de Ayuso, antes de los comicios.

El Gobierno usa la huelga para olvidar la tragedia de Urda 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/Yq9GyNkHqL — esRadio (@esRadio) November 11, 2026

La izquierda se lanza en tromba contra Broncano

Que, como dice El País, ha desatado "una tormenta política". Las críticas a David Broncano, presentador del espacio de TVE, no cesan. Llegan de la derecha y sobre todo de la izquierda por "dejar salir vivo" a Abascal. La misma izquierda que, como denuncia Joan Guirado en ABC, aplaudió decisiones políticas del ente público como la retirada de España del Festival de Eurovisión, hoy pide que rueden cabezas por la entrevista. El Consejo de Informativos exige que alguien asuma "responsabilidades" por aceptar que Vox eligiese al público y dejar en manos de un cómico un espacio que correspondía a un periodista de la casa, no de una productora externa.

Sergio del Molino en El País califica de "catastrófico" el fin del periodismo "como mediador, interlocutor y fiscalizador políticos". Chapu Apaolaza no entiende el escándalo generado por llevar a Abascal "cuando les encanta entrevistar a Rufián, Otegi y Josu Ternera". Silvia Intxaurrondo entrevistó en la televisión pública vasca al fundador de ETA, Julen Madariaga. Hasta el presidente del Gobierno ha opinado, acusando a Abascal de "amenazar" a Broncano con despedirle si PP y Vox llegan al Gobierno.

David Alandete, recuerda que Sánchez llamó a Antonio Caño y José Luis Cebrián por un titular. En El País, Jesús Ruiz Mantilla sostiene que la de Broncano fue "probablemente, la peor entrevista en la historia de nuestra televisión" y que "si un profesor en cualquier facultad de periodismo tiene que poner un ejemplo de cómo destrozar el género sería el encuentro entre Broncano y Abascal en TVE".

Los médicos salvan la pierna al policía herido en Oviedo

Asturias sigue en shock. La Policía sigue buscando al hombre que tiroteó a una menor y asesinó a un agente con una bomba. La buena noticia es que, como cuenta La Voz de Asturias, el otro policía herido por la mochila bomba está fuera de peligro, ha perdido la visión de un ojo pero han logrado salvarle las dos piernas.

La Nueva España señala que la tragedia pudo ser mayor porque el objetivo del Ruso, que permanece huido, era causar un daño mayor en su propio portal. Colocó los explosivos "junto a los tubos del gas",. Dicen los vecinos que "no voló el edificio de milagro".