El Gobierno Vasco otorga el tercer grado al etarra Asier Eceiza, implicado en el asesinato del edil Juan Priede

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha aprobado la concesión del tercer grado penitenciario al miembro de ETA Asier Eceiza Ayerra, alias el Xaxi. La decisión permitirá al recluso eludir el régimen ordinario de reclusión en el centro penitenciario donostiarra de Zubieta, facilitándole salir a realizar actividades en el exterior a lo largo de la semana y regresar a su propio domicilio durante los fines de semana.

Para conceder este beneficio a Eceiza, el Ejecutivo autonómico se ha escudado en el informe de la junta de tratamiento y ha alegado que el terrorista ha realizado una supuesta reflexión personal exigida formalmente por la normativa. Según la justificación esgrimida por la Administración vasca, la medida se fundamenta en una evaluación técnica acompañada por una presunta y correcta evolución de su comportamiento entre rejas.

El historial delictivo de Eceiza cuenta con gravísimos crímenes de sangre. En concreto, fue sentenciado a 19 años de presidio por su complicidad necesaria en el asesinato de Juan Priede, único concejal del PSE en la localidad guipuzcoana de Orio, perpetrado el 21 de marzo de 2002. El edil, de 69 años, fue acribillado con tres disparos a quemarropa mientras se encontraba en un bar del municipio. Durante la vista oral, el reo admitió que colaboró en la huida de los pistoleros autores materiales del crimen.

Asimismo, la trayectoria del pistolero incluye una condena de 182 años de cárcel por su papel activo en la denominada campaña de verano de 2003 contra intereses turísticos en la costa levantina. En aquella ofensiva, la banda terrorista colocó artefactos explosivos con cloratita en sendas habitaciones de los hoteles Bahía de Alicante y Nadal de Benidorm. Las detonaciones, que se adelantaron al horario previsto, frustrando los desalojos policiales completos, provocaron heridas a catorce personas, seis de ellas miembros de la Policía Nacional.

La controvertida resolución administrativa quedará pendiente del preceptivo control de legalidad en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. La progresión quedará a expensas de un posible recurso de la Fiscalía, que en casos precedentes ha impugnado medidas similares concedidas a etarras al no constar una colaboración real y efectiva con la Justicia.