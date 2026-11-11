Feijóo no se amedrenta ante la violencia: "Ni un paso atrás"

Un grupo de individuos encapuchados ha atacado este miércoles por la tarde la sede del Partido Popular en Baracaldo (Vizcaya) y ha agredido a dos jóvenes de Nuevas Generaciones (NNGG) que se encontraban en el interior del edificio. Los hechos han ocurrido durante la manifestación convocada en la localidad con motivo de la huelga general del 11 de noviembre, en una jornada marcada por las reivindicaciones en materia de vivienda y salarios.

Según ha denunciado el PP de Vizcaya, los incidentes se han producido alrededor de las 18:00 horas, cuando varios encapuchados han arrojado un calentador eléctrico contra la cristalera de la sede, que ha terminado rota. Al salir dos jóvenes de Nuevas Generaciones para comprobar lo sucedido, los individuos les han propinado varios golpes y les han insultado al grito de "fascistas".

🔴Dos jóvenes del PP, en urgencias tras ser agredidos durante la manifestación por la vivienda en Baracaldo pic.twitter.com/x5OQVhTR1j — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Los dos miembros de la organización juvenil han tenido que acudir a urgencias por las lesiones sufridas. Según ha informado el partido, presentan heridas abiertas y contusiones. La Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y los afectados han presentado la correspondiente denuncia.

El PP del País Vasco también ha denunciado los daños materiales ocasionados en su sede y ha condenado lo sucedido a través de sus redes sociales. La formación ha vinculado el ataque con la actuación de grupos de izquierda radical y ha advertido de que este tipo de comportamientos impiden el ejercicio de la libertad política.

Miembros de la manifestación que ha recorrido Barakaldo esta tarde han agredido a miembros del Partido Popular al paso de nuestra sede causando daños personales y materiales‼️ Dos jóvenes de NNGG han tenido que acudir a urgencias con heridas abiertas y contusiones causadas por… pic.twitter.com/JBXQFJ3MDP — Partido Popular Vasco (@PPVasco) November 11, 2026

Mensaje de Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a través de su perfil de X, donde ha exigido a los partidos y sindicatos que, a su juicio, han alentado los hechos que los condenen: "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen".

Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen. Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes.

Ni un paso atrás ante los que no… https://t.co/yYXObgNFTI — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

El líder del PP también ha trasladado su apoyo a Miguel y Daniel, con quienes ha hablado mientras permanecen ingresados en el hospital, pero ha querido lanzar un mensaje de firmeza frente a los violentos que va más allá de la huelga general de hoy: "Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes. Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota".

Amaya Fernández y Esther Martínez condenan el ataque

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Vizcaya, Amaya Fernández, se ha desplazado hasta la sede vandalizada para mostrar su apoyo a los dos jóvenes agredidos y condenar los hechos. La dirigente popular ha reclamado que se abra una nueva etapa política que permita recuperar la convivencia y dejar atrás la crispación.

"Más que nunca es necesario abrir una nueva etapa que acabe con el muro, la crispación y estos comportamientos desgraciadamente tan conocidos de la izquierda radical, y recuperar la convivencia", ha señalado.

Mañana nos levantaremos con más fuerza y la misma determinación para seguir defendiendo la Euskadi de orden, libertad y convivencia en la que creemos la inmensa mayoría de los vascos. ¡Nos nos callarán! https://t.co/3vpvN1VQET — Amaya Fernández (@AmayaBizkaia) November 11, 2026

Fernández ha insistido en que las diferencias ideológicas no pueden justificar agresiones contra quienes defienden posiciones políticas distintas. "Ninguna discrepancia política puede justificar la violencia, las amenazas o los ataques contra quienes piensan diferente", ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado que se investigue lo ocurrido y que los responsables tengan que responder por sus actos ante la justicia. La presidenta del PP de Vizcaya ha expresado su deseo de que estos hechos "no queden impunes y de que sus responsables sean identificados y respondan ante la justicia por lo que han hecho".

"Mañana nos levantaremos con más fuerza y la misma determinación para seguir defendiendo la Euskadi de orden, libertad y convivencia en la que creemos la inmensa mayoría de los vascos", ha añadido en sus redes sociales.

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, también ha denunciado los golpes que han recibido los dos compañeros. Martínez ha asegurado que ambos se encuentran hospitalizados y ha condenado la actuación de los agresores: "Esta gente que van pegando por la calle encapuchados, además, porque venían embozados, ¿estos de qué van a pedir vivienda, salarios?".

Ni un paso atrás con esta gentuza‼️

Son unos miserables⚠️ pic.twitter.com/Yw1Q5Kl2bw — Esther Martinez (@Esthermpp) November 11, 2026

Además, ha mostrado los desperfectos ocasionados en la sede y ha advertido de que los ataques no impedirán que el partido continúe con su actividad: "Nos vamos a mantener firmes y no hay que dar ni un paso atrás con esta gentuza".