Ester Expósito se suma por sorpresa a la manifestación de la huelga general

La actriz Ester Expósito ha participado en la manifestación central de la huelga general celebrada en San Sebastián. La intérprete madrileña, una de las mejor pagadas del panorama nacional, busca con su presencia apoyar las movilizaciones convocadas a nivel nacional por los sindicatos CCOO y UGT para exigir mejoras salariales, el control de los precios y el acceso a una vivienda digna.

Expósito se ha unido de manera discreta a la marcha que ha partido a las 12:00 horas desde los jardines de Alderdi Eder y ha recorrido las calles céntricas de la capital guipuzcoana hasta finalizar en el Boulevard.

La actriz Ester Expósito, novia de Mbappé y conocida por su papel en Élite, fue una de las sorpresas de la huelga general de este 11N en España. Se unió a la manifestación en Donostia, en el País Vasco, para exigir vivienda digna y mejores condiciones salariales.… pic.twitter.com/YYu5tPmKBl — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 11, 2026

Con gafas de sol para intentar pasar desapercibida entre los asistentes, la actriz caminó cogida del brazo del también actor Carlos González detrás de la pancarta de cabecera, que lucía el lema "11N huelga general. Salarios. Vivienda. Precios".

A pesar de sus intentos por no llamar demasiado la atención, Ester sabía que su presencia no pasaría desapercibida y se ha hecho viral a lo largo del día. Medios locales presentes en el recorrido captaron su paso por la comitiva, y tanto la cuenta oficial de CCOO Euskadi como el propio Carlos González difundieron vídeos y fotografías en redes sociales confirmando su apoyo a las reivindicaciones laborales y sociales.

Expósito y González se encuentran instalados temporalmente en Guipúzcoa con motivo del rodaje de la nueva adaptación de La Regenta para la plataforma Netflix. La producción, dirigida por Mar Coll, está grabando varias de sus escenas en la localidad guipuzcoana de Segura, donde Expósito da vida a la protagonista, Ana Ozores, mientras que González interpreta el papel de Frígilis.