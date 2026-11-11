El mensaje por megafonía de un comandante a Feijóo: "Enhorabuena y mucha suerte"

Las campañas electorales, aunque oficialmente la del 29-N todavía no ha empezado, siempre dejan imágenes curiosas y que sirven para medir el apoyo de los diferentes candidatos en la calle. Mientras Pedro Sánchez es abucheado y recibido con el "Pedro Sánchez, hijo de puta" allá donde va, Feijóo o Santiago Abascal reciben numerosas muestras de cariño. Basta ver el baño de masas que se dio Ayuso en Valencia en el mercado de El Cabanyal. Pedro Sánchez sólo asiste a actos donde controlan al público asistente, cuando no han fletado directamente autobuses.

Este martes Alberto Núñez Feijóo, líder y candidato del PP en las próximas elecciones generales del 29-N, ha protagonizado un momento poco habitual durante un vuelo comercial que no tardó en llamar la atención en las redes sociales. El presidente del Partido Popular recibió aplausos al entrar en el avión y unas palabras de reconocimiento por parte del comandante de la aeronave, que le deseó suerte en las elecciones del 29-N.

El piloto, antes del despegue, se dirigió al pasaje a través de la megafonía, anunció su presencia a bordo y se dirigió directamente a él: "Tengo el honor de anunciarles que nos acompaña a bordo el candidato del Partido Popular para las próximas elecciones generales, el señor Alberto Núñez Feijóo".

¿Se imaginan qué hubiera pasado si el anunciado por megafonía hubiera sido el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez? Casi con total seguridad se hubiera escuchado el cántico de moda en toda España como mínimo. Pedro Sánchez, para evitar situaciones así, sólo viaja en Falcon. Ni siquiera en estos momentos en los que pide confianza en la alta velocidad tras las tragedias de Adamuz y Urda es capaz de bajarse del avión privado y subirse a un tren para mostrar su plena confianza en la seguridad ferroviaria.