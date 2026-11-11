Jordi Sabaté, enfermo de ELA, estalla por los piquetes: "Mi cuidadora ha tenido que andar 11 km para que no me muera"

El activista Jordi Sabaté Pons, uno de los principales referentes de la lucha por los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha denunciado las dificultades que ha tenido su cuidadora para llegar hasta su domicilio durante la huelga general. Según ha señalado en su perfil de X, los piquetes y los problemas de movilidad derivados de la jornada han impedido que la trabajadora pudiera desplazarse con normalidad, por lo que ha tenido que recorrer a pie 11 kilómetros para atenderle.

La persona cuidadora que me asiste en el turno de hoy, ha tenido que andar 11km para que no me muera asfixiado. Servicios mínimos, y una mierda. GRACIAS, PIQUETES.#HuelgaGeneral — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) November 11, 2026

Sabaté ha expresado su indignación por lo ocurrido y ha puesto el foco en las consecuencias que estas interrupciones pueden tener para las personas que dependen de asistencia permanente. "La persona cuidadora que me asiste en el turno de hoy, ha tenido que andar 11km para que no me muera asfixiado. Servicios mínimos, y una mierda. GRACIAS, PIQUETES", ha escrito en la red social.

La situación de Sabaté es especialmente delicada debido al avance de su enfermedad. El activista tiene una traqueotomía y permanece conectado a un respirador, por lo que necesita atención las 24 horas del día. La presencia de sus cuidadores resulta imprescindible para garantizar sus necesidades básicas, de modo que cualquier problema en los relevos puede comprometer su seguridad.

De hecho, el activista ya había manifestado el martes su preocupación por cómo podía afectar la convocatoria de huelga a las personas con enfermedades graves que necesitan asistencia continuada. El incidente de este miércoles ha puesto de manifiesto las dificultades que pueden encontrar estos trabajadores para llegar hasta los domicilios de las personas dependientes cuando se producen interrupciones en el transporte y problemas de movilidad.

Una pregunta: ¿Mañana en la #HuelgaGeneral los piquetes vais a impedir que las personas cuidadoras de enfermos de ELA y enfermedades similares vayan a trabajar? — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) November 10, 2026

Problemas de movilidad por la huelga

La huelga general de este 11 de noviembre, convocada inicialmente por el Sindicato de Inquilinas y secundada posteriormente por CCOO, UGT y CNT, reclama mejoras salariales y garantías para acceder a una vivienda digna.

La jornada está dejando diferentes alteraciones en el funcionamiento habitual de las ciudades. Los piquetes han protagonizado intervenciones en distintos puntos de España, con problemas para acceder a centros de trabajo, establecimientos y servicios, además de incidencias en el transporte y cortes de carreteras.

La lucha de Jordi Sabaté por la Ley ELA

Sabaté ha sido uno de los representantes más visibles de la campaña para conseguir una legislación específica que garantizase una mejor atención a los enfermos de ELA. Su activismo contribuyó a impulsar la aprobación de la Ley ELA en el Congreso en octubre de 2024.

El activista ha denunciado los retrasos en la financiación y aplicación efectiva de la norma, que pretende mejorar la atención a estos pacientes y aliviar la carga económica que soportan sus familias, especialmente cuando la evolución de la enfermedad obliga a disponer de cuidados durante todo el día.