Koldo acude al Tribunal Constitucional para que anule su condena y pide salir de prisión hasta que resuelvan su recurso

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo que le anule la condena de 19 años que le impuso el pasado mes de junio el Tribunal Supremo por su papel en la conocida como trama Koldo. El exasesor de Ábalos pide también salir de prisión mientras el Tribunal de Garantías resuelve el recurso.

El pasado mes de junio el Supremo condenó junto a Koldo García a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y al empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, a 4, aunque este último logró evitar la cárcel por su colaboración con la justicia a lo largo del caso. La sentencia concluyó que los tres acusados formaron parte de una organización criminal en la que se repartían las funciones para cometer graves delitos de corrupción. El escrito remitido al Constitucional está firmado por la abogada Leticia de la Hoz, quien ya ha anunciado que dejará de ejercer la defensa del exasesor ministerial por "razones profesionales".

En concreto, el escrito pide dejar sin efecto la sentencia y que se "retrotraiga las actuaciones al momento procesal que corresponda para que el órgano judicial competente dicte nueva resolución respetuosa con los derechos vulnerados". Koldo precisa que se han visto vulnerados sus derechos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia letrada, a un proceso con todas las garantías, a la prueba, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, sancionadora y punitiva.

"La suspensión no ocasiona perturbación grave a ningún interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona, que son los límites que el propio precepto establece. No afecta a la responsabilidad civil ni a los derechos de los perjudicados, que conservan intacta la posibilidad de ejecutarla", señala Koldo.

Como castigo alternativo Koldo pide que se sustituya su pena en prisión por aquellas medidas que el Constitucional considere oportunas como por ejemplo las "comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional o control telemático".

El pasado miércoles el Tribunal Supremo pidió a los tres condenados en el caso Koldo que pagasen los 647.000 euros en multas, decomisos e indemnizaciones que les corresponden.

El Supremo requirió a Ábalos 52.500 euros, a Koldo 45.750 euros y a Aldama 72.000 euros. Además, el Alto Tribunal pidió que Ábalos y Koldo pagasen en 15 días "en concepto de responsabilidad civil, a la entidad INECO en la cantidad de 34.450 euros, y a la entidad TRAGSATEC en la cantidad de 9.500,54 euros".