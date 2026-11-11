Ley de Nietos: el Supremo da 5 días a las partes para que se pronuncien sobre el voto de los hijos de los 'nietos'

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 5 días a las partes involucradas en la causa judicial de la Ley de Nietos para que presenten sus alegaciones sobre el recurso presentado por Iustitia Europa que pedía medidas cautelares para suspender los efectos electorales de los hijos de las personas que consiguieron su nacionalidad con la mencionada ley.

Este lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo denegó las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa para que la suspensión de los efectos electorales de los nacionalizados por la Ley de Nietos afectase también a los hijos de los mismos. Tras el rechazo, la formación política recurrió la "contradictoria" decisión del tribunal de aceptar que los hijos de las personas que tienen la nacionalidad gracias a la polémica ley puedan votar, mientras que sus progenitores no.

"Abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por las razones excepcionales que concurren en el presente caso debido a la convocatoria del proceso electoral en curso, puedan presentar sus alegaciones al recurso interpuesto en el plazo que finaliza improrrogablemente el próximo domingo día 15 de noviembre de 2026 a las 15 horas", señala ahora la providencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El auto no concreta una perturbación grave que justifique sacrificar la tutela solicitada: enumera dificultades de ejecución y expresa dudas sobre la posibilidad de superarlas dentro del tiempo disponible", señaló Iustitia Europa en su escrito tras conocerse que rechazaban su petición.

De esta manera, desde la formación política precisaron que "permitir que los sufragios se incorporen al resultado antes de esclarecer el vínculo con los progenitores afectados puede consumar precisamente el perjuicio que este procedimiento pretende evitar". Por ello pidieron al Alto Tribunal que suspendiera los efectos en el censo electoral del segmento de votantes.

"La dimensión del colectivo examinado --189.678 personas y su distribución territorial de esos votos puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de diferencias reducidas y repercutir, por esa vía, en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias. La determinación de ese riesgo requiere conocer cuántas de las personas afectadas figuran en el censo aplicable y en qué circunscripciones están inscritas; precisamente por ello, la falta de identificación y desglose refuerza la necesidad de las comprobaciones solicitadas", precisaron desde Iustitia Europa.