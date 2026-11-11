Pablo Motos carga contra Sánchez por negarse a acudir a 'El Hormiguero': "Es torpeza política o cobardía"

Pablo Motos ha terminado perdiendo la paciencia con Pedro Sánchez. Después de más de un mes de contactos con el equipo de comunicación de Moncloa para conseguir que el presidente del Gobierno acudiera a El Hormiguero, el presentador ha confirmado que el dirigente socialista no estará en su programa. Y lo ha hecho precisamente este miércoles, antes de recibir a Alberto Núñez Feijóo, en una intervención cargada de reproches y preguntas que se han quedado sin respuesta.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH pic.twitter.com/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Motos ha querido explicar a los espectadores por qué el líder del PSOE no se sentaría frente a él en el plató de Antena 3, pese a que inicialmente había mostrado su disposición a participar en el espacio. "Quiero aclarar que, como en las pasadas elecciones, hemos invitado a este programa a los dos principales candidatos a presidir este país, pero uno no se ha presentado", comenzaba diciendo el presentador.

A continuación, ha desvelado que las gestiones para cerrar la entrevista se habían prolongado durante más de un mes. "Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, mandándole mensajes para que quede por escrito y dándole todas las opciones para venir, pero ha decidido no hacerlo", ha explicado.

El conductor de El Hormiguero no se ha quedado ahí y ha puesto sobre la mesa dos posibles razones para justificar la ausencia del presidente: "Por un lado, es una torpeza política porque aquí hay miles de votos y, por otro, puede ser cobardía". Unas palabras especialmente contundentes en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Las preguntas que Sánchez no tendrá que responder

La ausencia del presidente ha llevado a Motos a enumerar algunas de las cuestiones que tenía preparadas para una entrevista que finalmente no se celebrará. Y el presentador no ha escatimado en asuntos espinosos. "Me hubiese gustado preguntarle, con tiempo, por qué se fue 24 días de vacaciones mientras estaban invadiendo nuestro país", ha señalado, en referencia a la invasión de Ceuta.

También ha querido poner el foco en las informaciones y controversias que afectan al entorno político y judicial del PSOE. "Me hubiese gustado preguntarle si pone la mano en el fuego por Zapatero", ha afirmado, antes de mencionar los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Motos también ha sacado a relucir las informaciones sobre Leire Díez y las supuestas gestiones relacionadas con personas vinculadas al narcotráfico, además de preguntar al presidente por la situación de Puigdemont y la posición del Gobierno respecto al Sáhara. "Me hubiese gustado preguntarle si está a favor o en contra de los okupas", ha añadido.

El presentador ha reservado igualmente un espacio para la gestión de algunas de las grandes crisis que han marcado la actualidad española. En concreto, ha citado la DANA, la erupción del volcán de La Palma y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, además de la situación vivida en Ceuta.

"Me hubiera gustado preguntarle por qué siempre que hay un problema real en el que hay que ser eficaz, como la DANA o el volcán de La Palma, el accidente de Adamuz, el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, los ciudadanos se sienten absolutamente abandonados a su suerte, mientras que el Gobierno dice que lo está haciendo todo bien", ha reprochado.

Feijóo, el único candidato en el plató

La intervención de Motos se producía justo antes de la entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que sí ha aceptado la invitación del programa. El presidente del Partido Popular se convertía así en el único de los dos principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno que pasaba por el plató de Antena 3 en esta ronda de entrevistas.

La situación resulta especialmente llamativa porque el propio Sánchez había anunciado su intención de visitar El Hormiguero. Lo hizo el pasado 22 de octubre, durante su entrevista con David Broncano en La Revuelta, cuando aseguró: "Iré a El Hormiguero y adonde haga falta".

Aquellas palabras parecían despejar cualquier duda sobre su disposición a sentarse frente a Motos. Sin embargo, la promesa no se ha traducido en una entrevista y el presidente ha terminado priorizando otras apariciones televisivas durante la precampaña.

Sánchez ya había visitado La Revuelta, donde su entrevista consiguió un extraordinario seguimiento de audiencia, y también tenía previsto participar en otros espacios. Su ausencia en Antena 3 deja, por tanto, una imagen difícil de disimular: el presidente que aseguró estar dispuesto a acudir a cualquier programa no responderá, al menos en esta ocasión, a las preguntas de uno de los formatos de mayor audiencia de la televisión española.

Motos ha cerrado su intervención con una reflexión que resume el malestar del presentador: "Sobre todo, me hubiese gustado preguntarle si esta España, con todo el mundo envenenado, es la España que soñaba". Una pregunta que, por ahora, se quedará sin respuesta en El Hormiguero.