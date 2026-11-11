El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha lanzado un requerimiento de información a la exabogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para pedirle que amplíe la información sobre el pago de sus servicios. Asimismo, ha pedido al abogado de las cloacas socialistas Ismael Oliver su relación con la defensa del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías.

El juez que instruye el caso de las cloacas del PSOE recibió la pasada semana de parte de De la Hoz unas facturas que revelaban que había cobrado alrededor de 240.000 euros de la empresa Dos Mil Palabras, editora del periódico OKdiario. El director de este diario, Eduardo Inda, negó los pagos a la exletrada de Koldo y Leticia de la Hoz ha anunciado su desvinculación del exasesor ministerial este mismo martes.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha pedido a De la Hoz que aclare si las dos facturas presentadas pagadas por Dos Mil Palabras, que según ella corresponden a los gastos de defensa de Koldo, son las únicas facturas que cobró a este respecto.

"A la vista de las facturas aportadas por la Sra. De La Hoz en los acontecimientos 13527 a 13532, se requiere a la misma, para que aclare si esas son las únicas facturas e importes que ha cobrado por tal concepto y por todo el periodo en el que ha ejercido la defensa del Sr. García Izaguirre, con el derecho, como investigada, a no aportar documentación si entiende que le puede incriminar", expresa el magistrado instructor.

Pedraz se refiere a la condición de imputada de De la Hoz, que se encuentra siendo investigada por presuntamente haber participado en el intento de soborno a Carmen Pano para que esta cambiase su declaración judicial en la que aseguraba que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. Mediante su interlocución, las cloacas socialistas le habrían ofrecido un total de unos 250.000 euros para cambiar la declaración.

Pedraz apunta a la conexión Oliver-Zarrías

De la misma forma, el juez apunta a la conexión entre el abogado de las cloacas socialistas Ismael Oliver —que asumió en un primer momento la defensa de Koldo presuntamente pagada por el PSOE— con el histórico socialista también imputado en las cloacas, Gaspar Zarrías. Zarrías reconoció en los Juzgados de Plaza de Castilla haber pagado 16.000 euros a Leire Díez por un trabajo de "investigación" sobre el comisario jubilado José Manuel Villaejo.

"Atendido que en la documentación aportada por la AEAT (folio 17) consta un pago de ESTUDIO JURÍDICO OLIVER & PARTNERS, S.L., despacho del investigado Ismael Oliver, por importe de 105.122,76 euros a MARTINEZ FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO, GONZALO (ABOGADOS), quien a su vez es letrado del Sr. ZARRIAS (de quien cobra 4.840,00 euros –vid. Folio 9) se requiere al Sr. Oliver a fin de que manifieste los servicios prestados por dicho despacho que justificaron el mismo y aporte, en su caso, la documentación que lo soporte, con el derecho como investigado a no aportar información si entiende que le puede incriminar", pide el magistrado.