Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1 en TVE, el programa matinal de información y tertulia que aspira a ser líder de audiencia en las mañanas de la televisión por delante de Ana Rosa Quintana o de Susanna Griso, ha querido tener un gesto de solidaridad con los sindicalistas que hoy se afanan sin demasiado éxito en parar España por la huelga general convocada supuestamente por el problema de acceso a la vivienda y los bajos salarios que tenemos en España.

Si este martes Intxaurrondo abroncaba a David Broncano por su entrevista con Santiago Abascal en La Revuelta del lunes, invocando elevados valores morales y la defensa de los más elementales derechos humanos, hoy ha querido interpretarse con un colorado brazalete que lucía en su brazo izquierdo.



La politización de la televisión pública española vuelve a escribir un nuevo capítulo en las mañanas de Televisión Española. Silvia Intxaurrondo, lejos de mantener la neutralidad informativa exigida a un medio sostenido con los impuestos de todos los contribuyentes, ha optado por un llamativo gesto visual: lucir un colorado brazalete en su brazo.

Según los textos sobre servicios mínimos ofrecidos por la propia cadena estatal y ratificados por la presentadora en antena, este distintivo trataba de acreditar una doble condición: por un lado, justificar su presencia en el plató al estar adscrita a los servicios mínimos esenciales que impone la normativa durante una jornada de huelga; por otro, exhibir de manera ostensible su solidaridad ideológica con los sindicatos convocantes y los piquetes que secundaban el paro.

Entre la bronca a Broncano y el brazalete rojo

El episodio llega apenas 24 horas después de que la misma presentadora protagonizara otro sonado rifirrafe interno en el universo mediático de la Corporación. Este martes, Intxaurrondo abroncó públicamente a David Broncano a raíz de la entrevista concedida por Santiago Abascal, líder de Vox, en el programa La Revuelta. Para afear aquella presencia, la periodista no dudó en invocar elevados valores morales y la defensa de los derechos humanos. Unos valores que quedan en entredicho cuando Intxaurrondo se niega a entrevistar a quienes "están en contra de los derechos humanos", pero en cambio sí le da voz a Bildu.

Durante la emisión de este miércoles, la propia Intxaurrondo se encargó de recordar a los espectadores que se encontraba trabajando bajo estricta obligación legal debido a los servicios mínimos. Una coartada formal que queda anulada al comprobar el extraordinario despliegue de personal y medios que ha puesto en marcha TVE para seguir la huelga general.

En ningún momento del programa se explicó si la dirección de TVE barajó la posibilidad de destinar a un sustituto o de activar la programación informativa de continuidad —similar a la que se emite en el canal 24 Horas durante los fines de semana— para permitir que la presentadora ejerciera su derecho constitucional a la huelga si así lo deseaba.

Soplar y sorber en la televisión de todos

Intxaurrondo ha querido mantener el control del principal altavoz informativo matinal de la cadena —un espacio donde de forma recurrente se ningunea o se veta la voz de la tercera fuerza política de España— mientras se coquetea descaradamente con los postulados de una movilización general.

Una huelga que, por otra parte, no ha estado exenta de confusión institucional. Como bien apuntaba la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, la protesta ha terminado adquiriendo un perfil más en contra de la oposición política que con la intención de resolver los problemas reales de los ciudadanos. En este escenario, la dirección de RTVE vuelve a situarse en el centro de la polémica, demostrando que la frontera entre la información neutral y la correa de transmisión gubernamental en la televisión pública es, como mínimo, difusa.